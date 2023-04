"Viaggio della speranza" al carcere di Arezzo con Nessuno tocchi Caino

1Riprende oggi con la visita al carcere di Arezzo il “Viaggio della speranza” nei luoghi di pena organizzato da Nessuno tocchi Caino con la presenza dei dirigenti Rita Bernardini (nella foto), Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti) in collaborazione con le Camere Penali. Nelle intenzioni degli organizzatori, il “visitare i carcerati” non è solo un’opera di misericordia, ha lo scopo anche di ascoltarli, verificare le loro condizioni di vita materiale e raccontarle, ma soprattutto infondere fiducia e speranza in chi rischia di prevalere sfiducia e disperazione. Il programma prevede per le 11 la visita al carcere e per le 13 la conferenza “Individualizzazione del trattamento e reinserimento sociale” nella sala Fanfani del Palazzo della Provincia.