Viadana, turno di riposo : "Settimana di allenamenti per migliorare ancora"

Settimana di riposo per Viadana dopo la meravigliosa vittoria di Piacenza. La quarta giornata prosegue in modalità spezzatino con tre sole gare fissate per domenica, i mantovano rivedranno il campo l’11 novembre a Reggio Emilia con il Valorugby. Da tenere d’occhio le prestazioni di Fiamme Oro, Petrarca e Colorno, ovvero le squadre che possono superare in classifica la capolista Viadana. "Questo fine settimana stiamo alla finestra e guardiamo giocare gli altri – il commento del gm Ulises Gamboa – ma intanto ci alleniamo per bene per preparare i prossimi impegni. Sedute molto intense per migliorare in tutte le fasi".

A.L.M.