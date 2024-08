Viabilità per la cittadella scolastica. Ecco come cambia il traffico: in arrivo altri 25 posti auto a Soci

BIBBIENA

Cambia la viabilità a Soci e arrivano anche 25 posti auto in più. L’assessore al servizio di Polizia Municipale del Comune di Bibbiena, Francesco Frenos annuncia la modifica della viabilità nel contesto della cittadella scolastica "Franco Niccolini" per l’entrata dei bambini nel suo asilo. Frenos spiega: "Con la nuova delibera abbiamo predisposto un cambiamento nella viabilità attorno alla cittadella scolastica di Soci perché, con apertura della nuova scuola materna, dobbiamo permettere l’arrivo dei bambini in modo sicuro. La decisione è stata studiata insieme alla Polizia Municipale per garantire sicurezza e insieme portare benefici a tutti: bambini, genitori e residenti. Le principali modifiche sono che in via 1° maggio, tratto dietro la scuola, verrà invertito il senso unico; verrò invertito anche il senso unico in via Vittoria Veneto dall’intersezione di via della Rena dietro le scuole dove c’è la mensa. Tutto questo, insieme ad altre importanti modifiche, permetterà di attivare 25 posti auto in più a servizio della cittadella e dei genitori. Il tratto di Corso Gramsci davanti alle scuole, diventerà senso unico, sempre. Questo ci permetterà di gestire in maniera più agevole il traffico quando confluiranno sul posto i genitori per riprendere e portare i bambini, ovvero nei momenti di maggiore afflusso. Benefici arrivano anche per gli abitanti della zona a livello di entrata e uscita più agevole nel contesto urbano".

L’assessore che ha seguito la questione e la giunta, hanno deciso di attivare da subito questi cambiamenti e quindi di rendere subito operativa la delibera, per dare modo agli abitanti di prendere dimestichezza con questi cambiamenti di senso a un mese dall’inizio della scuola. Frenos in merito commenta: "I cambiamenti sono di buon senso quindi crediamo che tutti si abitueranno prestissimo alla nuova realtà viaria. Il mese che ci separa dall’inizio delle lezioni ci permetterà di prendere confidenza con questa nuova viabilità. Gli abitanti della zona sono stati sentiti più volte e quindi coinvolti in questo processo e li ringrazio per la disponibilità anche al confronto positivo e produttivo che ci ha portato in poco tempo a definire questa nuova impostazione che garantisce sicurezza a tutti e un aiuto maggiore nell’immettersi sulla statale. Inoltre i 25 posti auto in più ci aiuteranno a gestire gli afflussi in maniera più ordinata".