Viabilità, il nuovo appello "Subito risorse per la 71"

di Sonia Fardelli

La sicurezza sulla strada 71 ancora in primo piano. A riportare l’attenzione sulla criticità della viabilità in Casentino è il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli che chiede alla Regione e in particolare al consigliere Vincenzo Ceccarelli, che ben conosce la problematica, che vengano indirizzate importanti risorse verso la vallata. Alcuni passi sono già stati fatti dagli stessi Comuni. Bibbiena dal 2018 ha installato nel suo territorio 16 dissuasori di velocità per cercare di porre un freno agli incidenti stradali e il Comune di Subbiano ha preso in affitto un autovelox per fare prevenzione nel tratto di sua competenza e dove negli ultimi tempi ci sono stati tragici incidenti. Adesso però vengono chiesti interventi importanti anche dalla Regione.

"Non ho ancora ricevuto alcuna risposta – dice Vagnoli – alla lettera ufficiale inviata a Giani e Baccelli relativamente alla viabilità casentinese e alla sua sicurezza. Ho letto invece sulla stampa la risposta di Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Pd in Regione, ovvero del partito che amministra. E proprio in virtù di questo ruolo così importante, vorrei chiedere a Ceccarelli massimo impegno affinché le risorse stanziate per la variante del Corsalone rimangano sul territorio per migliorare ulteriormente la viabilità". E Vagnoli torna anche sulla variante alla 71 sul Corsalone e sui ritardi per la sua costruzione.

"La variante del Corsalone non ha nulla a che fare con la demolizione della Sacci – ribadisce il sindaco – Come fatto capire e scritto anche dalla Regione tramite l’assessore Baccelli. La demolizione della ex Sacci non è legata alla variante del Corsalone, per la quale il territorio stesso ha chiesto a più riprese delle variazioni progettuali. Portare la discussione in questa direzione non porta a nessun risultato se non quello di fare confusione. Il mio contributo va nella direzione di attivare una dialettica costruttiva per portare migliorie significative nella vita delle persone che scelgono ogni giorno di rimanere in Casentino a vivere e lavorare. Mi piacerebbe che la collaborazione andasse in questa direzione senza declinare sullo scontro politico che non giova a nessuno. Mi affido all’esperienza e alla capacità di Ceccarelli nell’accogliere in modo costruttivo tutto questo nella direzione del mantenimento delle risorse in Casentino e a favore di migliorie della 71".