Viabilità di Porta del Castello. Sicurezza e meno traffico. Rivoluzione per chi si sposta

Viabilità nel centro storico di Sansepolcro, si cambia. O meglio, si torna di fatto alla situazione che vigeva fino al febbraio del 2020, quando vennero introdotte le disposizioni ancora attuali. L’ordinanza dirigenziale reca la data di ieri e l’applicazione effettiva inizierà mercoledì prossimo, 18 settembre, alla luce anche dei lavori di riqualificazione dell’incrocio di Porta del Castello, con la rotatoria all’intersezione tra via dei Malatesta, via dei Montefeltro, via Beato Ranieri dal Borgo e viale Luigi Fatti. Obiettivo: migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico nella zona.

Ecco dunque le novità: inversione dell’attuale senso di marcia in via Aggiunti nel tratto compreso fra via Beato Ranieri e via dei Molini, quello di Porta Romana; senso unico di circolazione, con restringimento della carreggiata e istituzione di divieto di sosta con rimozione per ambo i lati, in via Beato Ranieri, nel tratto compreso fra il nodo di intersezione di via dei Malatesta e via Santa Caterina; doppio senso di circolazione in via Beato Ranieri, nel breve tratto compreso fra via Aggiunti e via Santa Caterina e istituzione del divieto di sosta con rimozione nel lato prospiciente la chiesa di San Francesco; istituzione dello stop per i veicoli che transitano in via Giovanni Buitoni, rispetto a quelli che percorrono via Aggiunti, con obbligo di proseguire diritto o svolta a sinistra e per i veicoli che transitano in via Beato Ranieri, rispetto a quelli che attraversano via Aggiunti, con obbligo di svolta a sinistra; obbligo di proseguire dritto e di svoltare a sinistra per i veicoli che si immettono in via Aggiunti provenienti da via Giovanni Buitoni; obbligo di proseguire dritto e di svoltare a destra per i veicoli che si immettono in via Aggiunti provenienti da via Matteotti (Arco della Pesa); obbligo di svolta a destra per i veicoli che si immettono in via Aggiunti provenienti da via Francesco Lazzerini e via del Forno; obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che si immettono in via Aggiunti provenienti da via Raffaello Alessandri e infine divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli nel tratto di via della Fortezza tra i numeri civici 58 e 60. Le modifiche alla viabilità saranno attuate con l’installazione dell’adeguata segnaletica stradale, a cura del servizio lavori pubblici del Comune di Sansepolcro. Intanto, a Porta del Castello sono state già tracciate le due aiole spartitraffico di supporto alla rotatoria, divise dal passaggio pedonale, che consentiranno la canalizzazione in viale Luigi Fatti e in viale Eduino Francini, al fine di rendere più ordinata la circolazione.