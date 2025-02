Via libera dell’Enac per l’atterraggio notturno del Pegaso a Loro Ciuffenna

Arezzo, 25 febbraio 2025 – L'ok definitivo è arrivato dall'Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile, che ha autorizzato l’utilizzo del campo sportivo di Loro Ciuffenna per l'atteraggio e il decollo del Pegaso 2 anche di notte. Questo velivolo è l'unico mezzo della Regione Toscana dotato di tecnologia NVG (Night Vision Goggles) a visore notturno, che consente ai piloti una visione migliore durante il volo notturno. "È fondamentale aumentare la rete dell’elisoccorso, è l’unico modo per garantire un’assistenza tempestiva - ha spiegato Stefano Barbadori, direttore della UOC Elisoccorso ed Emergenza Territoriale 118 -. La tempestività è un fattore non trascurabile nell’emergenza urgenza e il campo sportivo di Loro Ciuffenna aggiunge un tassello importantissimo nel territorio del Valdarno". “Atterrare di notte anche a luci spente, grazie alla tecnologia montata su Pegaso 2, è un fatto molto importante per tutto il Valdarno, una zona che di notte ha pochi punti per poter effettuare rendez vous, oltre alla piazzola dell’ospedale Santa Maria La Gruccia - ha spiegato Simone Nocentini, responsabile dell’Area Dipartimentale Emergenza Territoriale del 118 -. Questo ulteriore punto di decollo e atterraggio dell’elisoccorso colma una lacuna lungo la Setteponti, consentendo il trasporto sanitario in caso di necessità”.

“Siamo molto soddisfatti di aver dato il nostro supporto per la scelta della base di Loro Ciuffenna - ha affermato Federico Bulletti, direttore della SOS Toscana Soccorso -. Grazie al lavoro di tutto lo staff, guidato dal dottor Andrea Nicolini, in qualità di direttore delle Centrali Operative 118 e Reti Territoriali dell’Azienda USL Toscana centro, abbiamo reso possibile il decollo e l’atterraggio di Pegaso 2 anche in assenza di luce in un luogo strategico per la zona del Valdarno. Un lavoro sinergico tra Aziende che ha dato i suoi frutti”. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Andrea Rossi. "Un importante traguardo che farà la differenza in situazioni emergenziali di tutto il territorio - ha detto - Ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati ed hanno collaborato con questa amministrazione, in modo particolare il Responsabile Area Dipartimentale Emergenza Territoriale del 118, Simone Nocentini, e il Direttore SOS Toscana Centro, Federico Bulletti per il loro contributo decisivo”.