Via Lauretana operai al lavoro anche nei festivi

Operai al lavoro a Camucia anche nelle giornate festive. Arriva il plauso del sindaco. Per cercare di velocizzare l’iter dei lavori in via Luretana, infatti, la ditta ha deciso di fare straordinari pre natalizi.

Domenica scorsa il primo cittadino Meoni ha fatto un sopralluogo sul cantiere "Un segno concreto - ha detto il primo cittadino cortonese - di come la nostra Amministrazione comunale si stia impegnano concretamente per la riqualificazione del più grande centro urbano del territorio".

Il cantiere su via Lauretana che porterà alla realizzazione di nuovi parcheggi a spina di pesce, è stato oggetto di numerose proteste da parte dei commercianti che insistono sulla strada, soprattutto per la scelta di chiudere l’accesso agli ingressi di numerosi esercizi. Polemiche di cui si sono fatti portavoce i rappresentanti delle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio. "Siamo consapevoli che tutti i cantieri generino dei disagi ai cittadini e alle imprese - vuole però spiegare Meoni- vogliamo però anche lanciare un messaggio che guarda avanti, perché i risultati di questa attività andranno a beneficio di tutti e restituiranno un ambiente più decoroso e accessibile, un ambiente che quindi risulterà in grado di attrarre anche nuovi investimenti.

Segno concreto della serietà con cui stiamo portando avanti il cantiere è proprio il fatto di aver chiesto ed ottenuto dalla ditta esecutrice dei lavori, di proseguire anche nei giorni festivi in modo da ridurre quanto più possibile i tempi di realizzazione".