Via i lavori allo stadio. Operai e mezzi in azione. Il Faralli cambia volto e i viola traslocano

di Matteo Marzotti

CASTIGLION FIORENTINO

Adesso ci siamo. Operai e mezzi stanno per accedere sul manto erboso dello stadio Faralli di Castiglion Fiorentino. Obiettivo il rifacimento del terreno di gioco che non sarà più in erba naturale, che significa anche un maggiore esborso per la manutenzione, ma in un nuovo tipo di erba ibrida. Un misto sintetico-naturale come psiegato a suo tempo dal vicesindaco Devis Milighetti.

La partita di domenica scorsa è stata l’ultima per la Castiglionese, almeno per il 2024, al Faralli. L’anno solare si è chiuso in anticipo per certi versi e nel migliore dei modi. Il derby della Valdichiana, una delle partite più sentite della stagione, contro il Foiano ha sorriso come non mai ai ragazzi di Roberto Fani. I viola hanno vinto con un perentorio 4-1, frutto di una super prestazione di Berneschi - ex di turno - che non ha avuto pietà del Foiano siglando una tripletta. Per lui la tradizione impone il pallone come cimelio e, chissà, magari anche una zolla del vecchio manto erboso dello stadio Faralli che sempre domenica ha visto andare in scena al termine dell’incontro valido per il campionato di Eccellenza la presentazione di tutte le formazioni giovanili della propria "cantera".

Domenica prossimo trasferta in casa della Rondinella Marzocco per mentenere il primato e magari allungare in classifica, con i viola attualmente appaiati alla Colligiana. Poi domenica 20 ottobre contro il Signa (calcio di inizio alle 15) ecco la nuova casa, almeno fino al termine dei lavori. La Castiglionese ha infatti raggiunto un accordo con l’Olmoponte per poter disputare le gare ufficiali di campionato nella struttura di via del Verrocchio, all’ingresso di Arezzo. Allenamenti - sia per prima squadra che per le giovanili - verranno svolti negli impianti a disposizione come ad esempio La Nave e non solo. "Ci adatteremo - aveva commentato il presidente Barbagli - sapevamo che avremmo avuto un impegno maggiore sul piano della logistica, ma il Comune ci sta facendo un bel regalo". Un regalo che di fatto renderà il Faralli tra gli impianti sportivi all’avanguardia per quanto riguarda il terreno di gioco che sarà realizzato da Limonta, azienda di riferimen to in questo settore. L’importo complessivo dei lavori è di 485mila euro. L’obiettivo è quello di terminare la posa del nuovo manto erboso, procedendo immediatamente dopo al collaudo, per il nuovo anno. La Castiglionese, salvo ritardi dettati anche dalle condizioni meteo, insomma punta al rientro a casa per il nuovo anno.

Nel frattempo la squadra di Fani vola in campionato e macina risultati che fanno sognare i tifosi, pronti a questo trasloco di poche settimane in attesa di vedere sistemata la loro casa.