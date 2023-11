Via Fiorentina, Pd: “Riaprire immediata via Fiorentina”

Arezzo, 8 novembre 2023 – "Siamo ad un mese dall’inizio dei lavori che hanno determinato la chiusura di via Fiorentina e in pratica nulla è stato fatto se non creare gravi difficoltà ai cittadini della zona e ai commercianti che hanno denunciato riduzioni di incasso importanti” intervengono Giovanni Donati e Alessandro Caneschi consiglieri comunali PD Arezzo.

“I lavori di via Fiorentina sono la dimostrazione dell'incapacità amministrativa della Giunta Ghinelli. Sono 6 anni che annunciano i lavori in via Fiorentina, questo intervento è stato un cavallo di battaglia di Ghinelli e ad oggi quali risultati abbiamo?

Costi triplicati dai circa 2 milioni di euro a circa 6 milioni di euro, soldi degli aretini che potevano essere spesi per il rifacimento delle strade che versano in condizioni disastrose, gravi disagi per chi abita nella zona, ma in particolare per i commercianti che si sono visti chiudere la strada in un momento cruciale per le proprie attività.

Come denunciato anche dalle Associazioni di categoria ci chiediamo perché non si sia potuto aspettare gennaio a chiudere la strada in modo da garantire ai commercianti di poter lavorare liberamente e sfruttare il periodo natalizio determinante per la sopravvivenza delle loro attività.

In un periodo cosi difficile per molti commercianti ad andare avanti, ci sembra assurdo che proprio il Comune crei ulteriori disagi, continue file, traffico costante che aumenta nei fine settimana per la presenza di molte persone che vengono in città per i mercatini di Natale.

La cosa che però ci lascia allibiti è che il Sindaco Ghinelli non ha speso una parola su questo tema come se a lui non preoccupasse la sorte di tanti negozianti presenti in via Fiorentina, via Marco Perennio e dei cittadini della zona.

Siamo consapevoli che eseguire certi tipi di interventi crea sempre disagio, ma la scelta del periodo di esecuzione è fondamentale e la Giunta Ghinelli, come ormai ci ha abituato, ha scelto il peggior momento dell'anno.

Nei giorni scorsi tanti commercianti hanno denunciato una forte riduzione degli incassi dovuti alla chiusura della strada, sarebbe interessante capire se questa riduzione di incassi riguarda anche la Farmacia Comunale, a tal proposito presenteremo un'interrogazione al prossimo Consiglio Comunale previsto a fine mese.

Viste le previsioni meteorologiche poco favorevoli per poter eseguire i lavori sarebbe auspicabile che il sindaco Ghinelli facesse ripristinare la strada posticipando a gennaio i lavori a beneficio di tutti i cittadini e dei commercianti, prevedendo per questi anche sgravi fiscali per tutti i disagi che hanno dovuto sopportare in questo periodo”.