Via Filzi, Ghinelli: "Inizio dei lavori a fine mese"

Arezzo, 14 ottobre 2021 - Ieri mattina il sindaco Ghinelli, insieme all'assessore Marco Sacchetti e all'ingegnere Serena Chieli, sono stati a fare un sopralluogo all'interno dell'ex asilo di via Filzi che diventerà la nuova sede del comando della Polizia Municipale.

"L'area adesso è ufficialmente un cantiere: il primo passo sarà la bonifica dell'intero edificio, assolutamente necessaria date le condizioni di estremo degrado in cui versano sia l'area esterna che interna del complesso, divenute rifugio di persone che ne hanno devastato gli ambienti lasciandoli in condizioni igieniche pessime" spiega il sindaco sulla sua pagina Facebook.

"L'impresa ha garantito l'inizio delle operazioni di bonifica per lunedì 18 ottobre, con previsione dell'ingresso dei mezzi per il lunedì successivo. Un inizio lavori che non solo risolverà la questione legata ai "visitatori" abusivi, ma rappresenterà anche un presidio strategico per la sicurezza di tutta zona".