Piscine, è pace fatta sui prezzi. Boom di ingressi, la stagione decolla

di Massimo BagiardiSAN GIOVANNISe il buongiorno si vede dal mattino non c’è che da pensare in positivo per i gestori delle maggiori piscine del Valdarno aretino che, complice la bella stagione e le temperature ben oltre la media stagionale, non possono che tracciare un bilancio più che positivo di questo primo scorcio dell’estate. Rispetto alle scorse annate, dove ognuno adottava tariffe a suo piacimento, si è arrivati a un accordo comune tra San Giovanni, Montevarchi e Terranuova per praticare lo stesso costo di ingresso e i relativi servizi a supporto. 11 Euro per i giorni feriali, 13 euro per quelli festivi che si riducono a 8 euro dopo le 15 dei giorni feriali e a 9 euro sempre dal primo pomeriggio nei giorni festivi. E i bambini quanto pagano? È la grande novità di questa estate 2025: se fino allo scorso anno si applicava la riduzione fino ai 12 anni di età ora si va in centimetri di altezza. Dagli 0 ai 90 si entrerà gratuitamente, dai 90 centimetri fino ai 130 il costo sarà di 8 euro. Il pacchetto, oltre all’ingresso, comprende un ombrellone e due sdraio, se poi si vuol stare più comodi su di un bel lettino basterà aggiungere 3 euro in più e sarete accontentati. Diverso il discorso in Valdambra, alla "Chiocciola", dove si è confermato il prezzo degli anni precedenti, vale a dire 13 euro nei feriali, 15 per i festivi e 8 per i bambini fino a 12 anni di età. Il ridotto, sempre 8 euro, si paga dalle 17 in poi. Qui sdraio e lettini per tutti e grandi ombrelloni sparsi in tutta la struttura.

San Giovanni e Terranuova hanno aperto la stagione dal 31 maggio, una settimana dopo il centro nuoto di Montevarchi e Capannole: "Quest’anno - afferma Alessio Grati titolare del centri nuoto Valdarno di Montevarchi - ci siamo allineati nei prezzi per offrire il medesimo servizio a tutti indipendentemente da dove vivono. Abbiamo 150 ombrelloni e tanto altro a disposizione dei nostri clienti".Mauro Bausani, uno dei soci della Las Vegas di San Giovanni, parla di inizio incoraggiante: "A Giugno nel 2024 ha sempre piovuto mentre quest’anno siamo partiti alla grande. Dopo l’inverno c’è sempre grande voglia di farsi un tuffo in piscina, speriamo che questa stagione prosegua su questi trend". Anche Roberto Corsini della piscina comunale di Terranuova non può che tracciare un primo bilancio positivo: "Il caldo ci sta aiutando fortunatamente. L’essersi poi trovati d’accordo sulle tariffe credo sia un grande vantaggio per i clienti, sommato al fatto che all’interno delle nostre strutture si può trovare ogni tipo di servizio".A Capannole, nel comune di Bucine, si è andati avanti nel segno della continuità: "Noi - affermano - è dal 2020 che applichiamo le stesse tariffe e notiamo come la nostra clientela abbia apprezzato questo fatto".