Via Fermi area sportiva. Il progetto con i privati

Una partnership con i privati per valorizzare l’area di via Fermi nel quartiere Lucheria a San Giovanni Valdarno. La Giunta guidata dal sindaco Vadi ha approvato gli atti necessari all’asta pubblica per concedere la zona di proprietà comunale dove sorgeranno spazi dedicati alla promozione dello sport "inteso come momento di aggregazione sociale e crescita culturale di ciascun individuo". Ad oggi il parco, circa 5.250 metri quadri tra la strada e l’argine leopoldino dell’Arno, ospita due campi di calcetto ricondizionati di recente, ma con la massicciata di sottofondo e le opere accessorie che risalgono al 2003. Chi si candiderà alla riqualificazione allora potrà realizzare su una superficie massima di 3.150 metri quadrati un complesso polivalente, coperto in parte con tensostrutture, per le varie discipline e nel resto del terreno un giardino attrezzato con prati alberati, siepi, vialetti, tavoli, panchine e giochini per bimbi per garantire ai residenti momenti ricreativi e di socialità.

Il bando rientra nell’ambito dell’istituto della "concessione di valorizzazione", studiata dagli amministratori sangiovannesi per recuperare aree e fabbricati in stato di degrado, riqualificandoli attraverso interventi che coinvolgano anche la creatività di realtà del privato. I concessionari saranno chiamati ad occuparsi della manutenzione ordinaria e di quella straordinaria degli impianti, ottenendo in cambio per quest’ultima uno sconto sul canone di concessionei. Le offerte vanno inviate entro il 18 marzo prossimo via Pec all’indirizzo [email protected]. L’obiettivo dichiarato è far tornare quell’angolo dell’abitato sangiovannese, in abbandono da tempo, un punto di riferimento soprattutto per le famiglie e i bambini della città che fino a qualche anno fa lo frequentavano in gran numero.

Maria Rosa Di Termine