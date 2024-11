Via allo screening per il diabete nella farmacie comunali

Una mattinata di screening gratuiti per il controllo della glicemia e la valutazione del diabete nelle farmacie “Campo di Marte” e “Giotto”. L’iniziativa è promossa dalle Farmacie Comunali di Arezzo in occasione della Giornata Mondiale del Diabete con la finalità di stimolare conoscenza e consapevolezza di una malattia che in Italia interessa circa il 6% della popolazione. Giovedì 14 novembre, dalle 8 alle 10.30, i cittadini potranno recarsi nelle due farmacie per effettuare gratuitamente il test dell’autoanalisi del sangue.