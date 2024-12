Via Alberti, chiusura al traffico di un tratto di strada dal 7 gennaio fino al 10 aprile

Arezzo, 17 dicembre 2024 – A partire da domani, mercoledì 18 dicembre, inizieranno i lavori di cantierizzazione di via Alberti a San Giovanni Valdarno, nell'ambito degli interventi di rifacimento della copertura di Palazzo Corboli grazie a fondi europei.

E’ in corso in questi giorni il montaggio del ponteggio che potrebbe comportare alcuni disagi per gli automobilisti ma non prevede la chiusura della strada. L'intervento implicherà, a partire da martedì 7 gennaio la chiusura della strada nel tratto tra piazza Masaccio e via XX settembre, con modifiche alla viabilità nell'area interessata.

Fino al 10 aprile 2025, via Alberti, nel tratto compreso tra piazza Masaccio e il civico 88, sarà chiusa al transito di tutti i veicoli. Sarà istituito un divieto di transito e sosta per i veicoli nel tratto compreso tra i civici 76 e 88, mentre sarà previsto il divieto di sosta nel tratto tra il civico 58 e il civico 76.

In via XX Settembre, nel tratto compreso tra il civico 15 e l'intersezione con via Alberti, sarà vietata la sosta su entrambi i lati. Nella stessa via Alberti, tra piazza Masaccio e il civico 88, verrà istituito un senso unico alternato, con diritto di precedenza per i veicoli in uscita da via Alberti.

Nel tratto tra Piazza Masaccio e il civico 102, sarà inoltre introdotto un limite di sosta di un'ora, con obbligo di esposizione del disco orario sul lato destro della strada. Sarà infine riservata la sosta ai titolari di attività commerciali e artigianali nel tratto di Via Alberti compreso tra Piazza Masaccio e il civico 88,

Per quanto riguarda i residenti nel tratto interessato, sono state previste alcune agevolazioni. Gli interessati sono invitati a rivolgersi all'ufficio Polizia Municipale per ulteriori informazioni. Gli operatori della polizia municipale e gli altri appartenenti agli organi di polizia stradale sono incaricati di far rispettare obblighi, divieti e limitazioni.

La raccomandazione per gli automobilisti è quella di prestare massima attenzione alla segnaletica stradale. Il progetto, che durerà fino al 10 aprile 2025, ha l’obiettivo di completare la copertura Palazzo Corboli, un'importante struttura culturale della città.

E’ inoltre in corso la chiusura del progetto europeo per la riqualificazione complessiva dell’edificio.