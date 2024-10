Via al giro del mondo del gusto. È il ritorno del Mercatissimo

Diventa maggiorenne il Mercato Internazionale e soffia sulle sue prime 18 candeline. La carovana dei sapori dal mondo partita da Arezzo 20 anni fa (con due stop per il Covid), torna dall’11 al 13 ottobre nel centro storico. L’appuntamento sarà con 300 stand internazionali tra cibo di strada, piatti gourmet, birrifici artigianali e sapori esotici. E per la prima volta ci sarà anche un food truck gluten free che proporrà piatti per celiaci. Trecentomila le persone attese nella tre giorni che rappresenta un viaggio tra sapori e tradizioni artigianali da vivere in un’atmosfera colorata e di festa. I banchi apriranno la mattina alle 10 per andare avanti fino all’una di notte. Il programma della diciottesima edizione del mercatissimo è stato presentato ieri, l’iniziativa è promossa da Confcommercio e Fiva, la Federazione italiana venditori ambulanti con il patrocinio del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio Arezzo-Siena, il contributo di Pancar e la collaborazione della Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo e di Atam. In tutto saranno 195 gli espositori stranieri in arrivo da 35 paesi diversi, affiancati da 90 protagonisti della provincia di Arezzo. Confermato il percorso che si snoda per le vie del centro storico e nella parte bassa del Corso. Interessata tutta l’area del parcheggio Eden, poi via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Margaritone, piazza San Jacopo e Sant’Agostino. Cosa si potrà mangiare? In arrivo specialità gastronomiche di ogni tipo dal mondo: dalla paella spagnola all’asado argentino, passando per lo stinco arrosto tedesco e la cucina kosher israeliana.

Non mancheranno le prelibatezze della Bretagna, le spezie e i profumi provenzali, i formaggi olandesi e le birre artigianali di Belgio e Irlanda. Inoltre, torneranno il sapore deciso dello speck e i canederli dal Sudtirolo, così come la cucina brasiliana con la celebre picanha. Tra gli stand Original Greek Eat, con la tradizionale pita gyros, e la baita del formaggio francese, con gorgonzola allo champagne e al tartufo. Gli amanti della carne potranno deliziarsi con l’Angus irlandese, mentre per chi cerca sapori orientali ci sarà il bao giapponese e altre specialità asiatiche. Dal continente americano arriveranno il bisket e il pulled pork, mentre per i più golosi ci saranno dolci marocchini e le celebri patatine fritte olandesi. Spazio anche all’artigianato internazionale che offrirà tessuti provenzali, fiori di sapone dal Belgio e abbigliamento nordico per affrontare al meglio il freddo invernale. Tra le new entry il banco proveniente dalla Scozia con artigianato, whisky e birra, la ristorazione Cubana che oltre ai caratteristici cocktails proporrà i piatti della tradizione. Accanto ai sapori dal mondo anche quelli locali. Anche quest’anno infatti, il Mercato Internazionale darà ampio spazio alle eccellenze del territorio. Ci saranno oltre 90 espositori della provincia di Arezzo presenti con prodotti che spaziano dalla gastronomia artigianale ai food truck gourmet, con un’attenzione particolare a gluten free, cucina vegana e vegetariana. Dalla tradizione toscana, si potranno gustare hamburger, sughi e pasta fresca, focacce ripiene e ciacce fritte, senza dimenticare i dolci tipici aretini. Non mancheranno panini farciti con lampredotto e maiale brado affumicato, la poke hawaiana, birrifici artigianali a chilometro zero e il tradizionale panino.