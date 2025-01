Via ai lavori in piazza. Torre di Berta come nuova: "Fine cantiere a marzo"

di Claudio Roselli SANSEPOLCRO

Puntuale come un orologio svizzero e nel rispetto di quanto anticipato a ridosso del periodo delle festività, l’amministrazione comunale di Sansepolcro ha dato il via ai lavori di rifacimento della pavimentazione di piazza Torre di Berta, cuore geografico della città e del suo centro storico. Il tempo di staccare i cavi con le luci che la arredavano fino al giorno dell’Epifania e già dalle prime ore di martedì mattina l’impresa incaricata era al lavoro. Entro il fine settimana, poi – per questioni puramente tecniche – verrà smontato anche il rettangolo del ghiaccio frequentato dai pattinatori, che per un mese ha costituito l’attrattiva del calendario natalizio, anche se la struttura (posizionata nella parte superiore) non sta assolutamente intralciando l’attività del cantiere. C’era molta attesa fra i biturgensi per questo intervento, che magari per un po’ di tempo rivoluzionerà le abitudini ma che oramai non era più procrastinabile, viste le condizioni di una piazza che, specie in ultimo, era frequentata anche dai turisti posizionati davanti al dodecaedro installato al centro di essa nel marzo di tre anni fa e diventato subito una sorta di simbolo (in fondo, è l’omaggio congiunto agli studi geometrici di Piero della Francesca e Luca Pacioli), che da settembre è parcheggiato in piazza Garibaldi proprio per lasciare libero lo spazio; diverse, infatti, le pietre spaccate e incrinate che con il tempo ne avevano rovinato il look. Grazie al Pnrr e ai cinque milioni di interventi programmati più in generale all’interno delle vecchie mura, ora si può finalmente intervenire. Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi, ricorda le modalità operative: "Partiamo dai numeri civici 5-13, sulla parte più a sud, per poi andare avanti con il resto. Dobbiamo salvaguardare il transito pedonale e gli accessi alle abitazioni e alle attività commerciali attraverso percorsi protetti, che non dovranno interferire con il cantiere e che allo stesso tempo dovranno garantire la sicurezza. Inevitabili, di volta in volta, anche le modifiche alla viabilità della zona: gli uffici incaricati di Palazzo delle Laudi hanno previsto varie fasi". Dunque, i primi blocchi sono stati già staccati e il nemico principale sulla tabella di marcia può essere soltanto uno: "In caso di avverse condizioni meteorologiche – spiega Marzi – le date stabilite rischiano lo slittamento di circa una settimana. Per ridurre il più possibile i disagi, le eventuali richieste saranno valutate dal personale tecnico".

L’obiettivo è quello di completare il tutto entro il 31 marzo, poiché da giovedì 3 a domenica 6 aprile si terranno le Fiere di Mezzaquaresima e piazza Torre di Berta è anche in questa circostanza uno dei luoghi più frequentati, essendo caratterizzato dalla presenza delle tipicità gastronomiche locali e nazionali. "Siamo entrati nel vivo del progetto di riqualificazione del centro storico – conclude Marzi – che ci restituirà una piazza rinnovata e ancor più accogliente, simbolo della nostra storia e della nostra identità".

La qualità più resistente della pietra serena, già posata nella vicina via Piero della Francesca, ha avuto la meglio sull’ipotesi originaria che prevedeva anche una parte di pavimentazione con il cotto, non rappresentativo della tradizione e per questo oggetto – nell’estate del 2023 - di una polemica comunque superata in breve tempo.