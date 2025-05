Il Maggio punta sui sapori. Domenica tra primi e vino

Vino e pastasciutta formula che equivale ad un game, set, match a Castiglion Fiorentino.

Questa è la cosa scelta per il primo fine settimana del maggio castiglionese che inizia il suo precipitato di iniziative con i suoi gioiellini nel cartellone che durerà oltre un mese, fino a giugno quando la città della Valdichiana diventerà la città del palio.

Senza se e senza ma. Per ora è invece la città della festa e della movida con tante iniziative. Al parterre c’è i primi di maggio: una decini di pentoloni ognuno dei quali con i sughi preparati dagli chef di Castiglion Fiorentino che hanno unito le loro forze in un’iniziativa che il primo fine settimana ha registrato oltre mille coperti e che è andata avanti fino a tarda serata anche ieri.

E oggi si ripete. Pappardelle ai funghi, tagliatelle alla chianina, risotti, fusilli all’aglione e tanto altro ancora.

E per gli indecisi c’è anche la possibilità di assaggiare un tris di primi che è stata la scelta più gettonata. "Un grande successo, anche grazie alla sinergia tra il pastificio Fabianelli, un’eccellenza locale, e i ristoratori del territorio", commenta soddisfatto il vice sindaco di Castiglioni Devis Milighetti che è un po’ la mente dell’iniziativa. Spostandosi un po’ si arriva invece al Valdichiana Wine Festival: il paradiso per gli amanti del vino.

La terza edizione significa quasi sessanta cantine con oltre trecento etichette. Niente male. Tant’è che l’afflusso è stato intenso sin dalle prime ore di mattina, con tantissimi turisti in pole position. Il biglietto costa quindici euro e poi si può assaggiare di tutto.

Anche oggi si replica: c’è il tris con anche alcune masterclass. "I vini arrivano da tutta la Valdichiana, quindi le etichette arrivano sia dall’Aretino, che dal Senese che dall’Umbria", spiega Maurizio Castellani uno degli organizzatori dell’iniziativa.

E poi non sono mancati i vip: da una parte c’è Marky Ramone, ormai un concittadino di Castiglion Fiorentino. Ieri ha deciso di fare visita alla filarmonica locale e si è messo a provare un assolo davanti a tutti i giovani musicisti con la batteria. A tutto rock.

"Mi piace venire qui dove ho comprato casa qualche anno fa, mi piace fare le passeggiate in centro, incontrare i miei amici e soprattutto andare a mangiare nei ristoranti: Soprattutto la pasta e la bistecca", aveva detto all’inaugurazione del Maggio Castiglionese.

E poi è arrivato anche Dj Ringo, altro amico di Castiglioni. Tra l’altro la rockstar e Ringo si erano conosciuti proprio sotto la torre del Cassero in un evento di qualche anno fa.

Da allora è stato amore perché come dice il sindaco Agnelli: "A noi piace far scoprire Castiglioni sì, ma soprattutto far tornare la gente".

