Fagiolo zolfino. Sagra al gran finale

Gran finale per la Sagra del Fagiolo Zolfino. Ultimo appuntamento per la festa organizzata nella frazione della Penna che ogni anno richiama tantissime persone da tutto il comprensorio. Per gli appassionati delle due ruote, l’evento da non perdere di oggi è la seconda edizione della Pedalata del Fagiolo Zolfino. Organizzata dal Comitato Festa alla Penna e dalla Valdarno Bike Road ETS, la manifestazione offre una giornata all’insegna di sport, natura ed enogastronomia. La partenza è fissata alle ore 9,30 dal Parco Don Felice. Il percorso ad anello di 35 km è accessibile a MTB, e-bike e gravel, permettendo la partecipazione a ciclisti di diversi livelli ed esperienze. Uno dei momenti clou della pedalata sarà la sosta a metà percorso all’azienda agricola Fratelli Bonaccini, dove i partecipanti potranno concedersi una meritata pausa con una degustazione di prodotti tipici, tra cui il celebre fagiolo zolfino, protagonista della manifestazione. Al termine della pedalata, ci sarà la possibilità di fermarsi per un pranzo conviviale agli stand gastronomici allestiti nell’ambito della sagra, per un’ulteriore assaggio del prelibato legume presidio Slow Food. Alle 10, in parallelo, si terrà un raduno di auto e moto d’epoca. Alle 16 avrà luogo il laboratorio "Eco-Sistemiamoci", alle 18 l’esibizione della filarmonica "La Tramontana" e a seguire "Il Grande Evento". La cucina del ristorante sarà aperta sia a pranzo che a cena. La sagra si conferma, ormai da 42 anni, uno degli eventi di punta della primavera terranuovese. Anche quest’anno, assieme al buon cibo, la musica è stata protagonista con "Rock ImPenna": nella serata del 30 aprile si sono infatti esibiti Nobraino, Punkcake e Osaka Flu. Poi è stata la volta del djset in collaborazione con Clock Club e del torneo di freestyle "Mortal Kombat" per aspiranti rapper.