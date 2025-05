Nuovo parcheggio pubblico a Poppi. Inaugurata l’area a Badia San Fedele. Giani: "Libera il centro dalle auto"

Un nuovo posteggio pubblico nell’area di Badia San Fedele nel comune di Poppi è stato inaugurato, alla presenza del presidente della Toscana Eugenio Giani. L’intervento, definito "strategico che unisce funzionalità, valorizzazione del territorio e rispetto del paesaggio storico", ha comportato un investimento complessivo di un milione e 432mila euro e, si spiega in una nota della Regione, "rappresenta un importante investimento per la mobilità, la sicurezza e la qualità urbana del territorio e si inserisce fra le misure finalizzate alla realizzazione di parcheggi pubblici fortemente volute" dal presidente della Regione.

Il nuovo collegamento carrabile di uscita è stato progettato per rispettare la morfologia del terreno ed evitare danni alle querce secolari e alla cortina muraria. Considerato il forte declivio, sono stati realizzati muri di contenimento in cemento armato rivestiti in pietra, e la sostituzione dei vecchi muretti degradati con nuovi setti di contenimento. I posti auto, distribuiti tra il primo e il secondo livello terrazzato, sono stati costruiti in lieve pendenza con terre armate per il recupero del dislivello.

Le superfici carrabili sono state trattate con cemento architettonico e moduli drenanti inghiaiati, per garantire funzionalità e drenaggio sostenibile. Nel progetto è inclusa anche la realizzazione di percorsi pedonali in ghiaino. Ci sono poi un sistema di illuminazione pubblica con lampioni a Led e "opere di mitigazione ambientale mediante l’implementazione delle alberature esistenti".

L’intervento, spiega ancora la Regione, rientra tra quelli sostenuti da disposizione normativa regionale, attraverso contributi ai Comuni per la copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costruzione dei parcheggi. "Ecco uno dei parcheggi che stiamo realizzando grazie alla legge che ci permette di dare contributi ai Comuni. È un impegno che mi ero preso - spiega Giani - e sono contento che si vada avanti bene su questo. Realizzare parcheggi significa decongestionare i centri storici, riqualificare tutta l’area urbana e valorizzare la bellezza dei luoghi, favorendo contemporaneamente i collegamenti e le opportunità per il turismo e non solo".