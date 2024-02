Via ai corsi per la pratica digitale

MONTEVARCHI

Corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale e per imparare a giocare a "Go" alla biblioteca comunale "Ginestra Fabbrica della Conoscenza" di Montevarchi. Il primo è rivolto agli adulti che hanno l’esigenza di essere affiancati nella risoluzione di dubbi legati all’informatica o di un aiuto per utilizzare al meglio i programmi software del proprio computer, dello smartphone o tablet e rientra nel percorso promosso dalle biblioteche della Rete Documentaria Aretina. A partire dal 27 febbraio e sino al 2 aprile, in orario pomeridiano, dalle 17.30 alle 18.30, nei locali di Ginestra e della Biblioteca Poggiana, si terranno sette incontri del ciclo e i navigatori alle prime armi avranno a disposizione un esperto che spiegherà loro come usare la posta elettronica, lo Spid, in quale modo svolgere le ricerche su internet o adoperare i dispositivi mobili touchscreen. Ed ancora, il salvataggio di foto e musica, il passaggio dati tra pc e cellulare e quanto serve per districarsi tra le richieste delle aziende e delle pubbliche amministrazioni, come acquisti online, dichiarazioni e permessi.

"Pronti, attent… Go!" è il titolo del secondo corso in 6 lezioni, curato dall’associazione "Valdarno Go club" e destinato ai ragazzi dai 7 ai 14 anni. Tutti i martedì, da oggi e sino al 26 marzo, dalle 17 alle 18.30, un maestro guiderà i partecipanti alla scoperta di regole, meccanismi e strategie dell’antico gioco da tavolo di tipo strategico a scacchiera (detta goban) nato in Cina circa 4000 anni fa e che stimola le capacità di costruzione con intelligenza ed equilibrio di ognuno. Al termine del corso torneo tra gli allievi. Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a: [email protected] oppure telefonare al numero 055/9108351.