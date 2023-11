Vertice con l’europarlamentare Ceccardi: l’analisi sui territori

CORTONA

"Costruire l’Europa dei Territori", è il titolo del convegno (nella foto) che si è tenuto domenica mattina al centro convegni Sant’Agostino, a Cortona, con l’Europarlamentare Susanna Ceccardi, il vice presidente del Consiglio Regionale Marco Casucci, moderato dalla giornalista Hoara Borselli.

Tanti i temi trattati, partendo dai territori della provincia di Arezzo, fino a toccare tematiche di carattere nazionale ed europeo.

Presenti l’onorevole Tiziana Nisini, il sindacl di Cortona Luciano Meoni e tanti altri amministratori locali. "Sono pienamente soddisfatto dell’evento che è servito per parlare diffusamente dei territori e delle loro problematiche, purtroppo, troppo spesso non analizzate a dovere da una certa politica – afferma Marco Casucci vice presidente del Consiglio regionale – All’incontro, erano presenti tanti esponenti civici della provincia aretina e questo lo ritengo un segnale importante – prosegue il consigliere regionale – con l’onorevole Susanna Ceccardi, che ringrazio per essere intervenuta, abbiamo spaziato su molte questioni, trovando una giusta sinergia fra temi locali e di più ampio respiro, ovvero europei".

"Confrontarsi e dialogare con i territori è fondamentale per poter portare e supportare le istanze dei cittadini, delle imprese e delle associazioni al Parlamento Europeo, come faccio da anni e come voglio continuare a fare a lungo", ha dichiarato l’europarlamentare Ceccardi.

"Convegni come questo sono quindi un’ottima occasione soprattutto per ascoltare, oltre che per parlare dei temi che mi stanno più a cuore: la difesa del Made in Italy, lo sviluppo economico, il contrasto all’immigrazione clandestina, la tutela di chi lavora e dà lavoro, la difesa dei nostri valori, delle nostre tradizioni e delle nostre radici".

L.A.