Vertenza Abb E-Mobility. Le istituzioni sangiovannesi incontrano i sindacati

Arezzo, 27 novembre 2024 – Ieri il Presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno, Lorenzo Martellini, ha convocato una seduta straordinaria dell’Ufficio di Presidenza per discutere della vertenza Abb E-Mobility. La riunione ha visto la partecipazione delle Segreterie Provinciali di FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM, insieme alle R.S.U, con l’obiettivo di aprire un confronto congiunto sulla crisi aziendale. "E' stato un incontro di approfondimento e di conoscenza - ha detto il sindaco Valentina Vadi - Abbiamo appreso direttamente dai sindacati quella che è la situazione attuale e l'incontro di domani mattina con l'azienda verterà sull'apertura che la multinazionale ha dato sulla possibilità di trasformare questi 33 licenziamenti in ammortizzatori sociali e di prevedere uscite incentivate per i lavoratori". "Noi auspichiamo che si vada in questa direzione - ha aggiunto Vadi - e chiediamo poi che l'azienda chiarisca quali sono le sue strategie industriali. Personalmente ritengo opportuno aprire un tavolo istituzionale in Regione, ma è una scelta dei sindacati. La mia percezione? Preoccupazione c'è - ha aggiunto Vadi - perchè si tratta di un mercato molto giovane che già ora ha una battuta d'arresto, ma l'apertura verso gli ammortizzatori dà una luce evidente". Nel frattempo, il clima di incertezza resta alto, con i sindacati pronti a intraprendere ulteriori iniziative per difendere i diritti dei dipendenti di ABB E-mobility.