Verso un Natale dai due volti per i lavoratori

C’è chi tira un sospiro di sollievo (quasi) alla vigilia del Natale e chi invece resta con l’interrogativo di quale sarà il suo futuro. Da un lato la cassa integrazione prorogata per le aziende del settore moda rappresenta una boccata di ossigeno. Una mossa fondamentale per tutto il comparto. Dall’altro lato guardando sempre sul territorio ci sono i lavoratori del supermercato Pam di Tortaia che si interrogano sul loro futuro. Ieri sera i rappresentanti delle tre sigle sindacali hanno incontrato in assemblea i 25 lavoratori a rischio per i quali si parla tra le varie ipotesi anche di un trasferimento in altri negozi della stessa catena. Per loro sono giornate di attesa, di riflessioni, per una partita che è tutt’altro che chiusa.