Verso il derby. A San Giovanni modifiche alla viabilità

Arezzo, 31 ottobre 2024 – In vista del derby di domenica tra Sangiovannese e Montevarchi, come stabilito nel tavolo tecnico tenutosi ieri presso la Questura di Arezzo, ci saranno importanti modifiche alla viabilità per l'arrivo di numerosi tifosi ospiti. Innanzitutto è previsto il divieto di transito veicolare del tratto di strada prospiciente lo stadio Fedini e di sosta e transito in Via Bolzano, nel tratto che fiancheggia l'impianto sportivo per il concentramento delle forze dell'ordine. Vietato poi parcheggiare in Piazza Matteotti, Piazza CA Dalla Chiesa, nel tratto centrale della piazza, Via Napoli, Piazza Bologna e Via Venezia. Dalle ore 11:30 alle ore 19:00, e comunque fino all'avvenuto deflusso dei tifosi ospiti, sono poi istituiti:

1. il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli, nel tratto urbano della SR 69 cha va dall'incrocio con Ponte Pertini all'incrocio con Via dell'Innovazione;

2. il divieto di transito e sosta in Via Bolzano, nel tratto compreso tra Piazza Casprini e la ex SR69, ad eccezione dei veicoli appartenenti alle Forze dell'ordine incaricate dell'Ordine Pubblico;

3. il divieto di sosta in Piazza Matteotti, Piazza CA Dalla Chiesa, nel tratto centrale della piazza, Via Napoli, Piazza Bologna e Via Venezia;