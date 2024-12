Ventimila leghe sotto i mari, sul palco delle Fornaci di Terranuova

Weekend a teatro. Oggi sabato 21 dicembre alle ore 16.30 all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, va in scena Ventimila leghe sotto i mari. Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di J.Verne, lo spettacolo a cura di Monia Baldini è consigliato per bambini dai 4 anni. Ventimila leghe sotto i mari è un viaggio condiviso pensato per un pubblico di giovanissimi esploratori alla scoperta delle profondità oceaniche. La grande sorella blu, l’oceano, nasconde innumerevoli segreti, mostri antidiluviani, splendide città sottomarine, forzieri colmi di tesori, conchiglie parlanti, tartarughe da salvare… insomma un’infinità di meraviglie da scoprire ed enigmi da risolvere. Il coraggio e lo spirito di squadra ci consentiranno di superare le avversità ed arricchire la nostra esperienza di esploratori esercitando, tra le cose, la sensibilità e il rispetto per il mare e i suoi abitanti.

Domani domenica 22 dicembre alle 17.30 al Teatro Verdi di Monte San Savino, ci sarà Eco-Quiz-Show. Ideazione, soggetto, allestimento scenico e costumi sono di Simona Bucci, sul palco Eleonora Chiocchini e Françoise Parlanti, eta consigliata: dai 6 anni. Un proverbio del popolo Navajo dice: "Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli". Ai piccoli di oggi – i grandi di domani – è dedicato questo spettacolo che cerca di affrontare il tema dell’ecologia in maniera giocosa e poetica, ma che va a stimolare i bambini coinvolgendoli direttamente. Uno studio televisivo, con sigla, presentatrice, concorrente, domande, risposte, idee possibili, soluzioni, creatività e suggerimenti. Questo è Eco-Quiz-Show: la presentatrice pone questioni alla concorrente di turno, tutte incentrate sul tema dell’ecologia. Le possibili risposte, alcune volte, conducono a momenti poetici, dove l’immaginario