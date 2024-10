Venezi e Capuozzo. Autunno di autori. Tutti gli incontri

Autunno di grandi autori. In arrivo il direttore d’orchestra Beatrice Venezi, il libro su Fabrizio Quattrocchi scritto dalla sorella, e poi la guerra spiegata ai bambini di Toni Capuozzo. Sono i protagonisti degli eventi in programma grazie all’associazione Cultura Nazionale di Cristiano Romani. Gli incontri letterari ripartono con il Direttore di Orchestra Beatrice Venezi che sarà protagonista della presentazione del suo nuovo libro Puccini contro tutti. Arie, fughe e capricci di un genio anticonformista. L’appuntamento è per giovedì 3 ottobre alle 18 a Cortona, nella Sala Medicea del Maec, in Piazza Signorelli 9. L’evento come tutti quelli di Cultura Nazionale è ad ingresso libero. Info al3453313044 oppure presso il Maec al Comune di Cortona. L’evento per la città di Cortona rappresenta una prima celebrazione nel Centenario della morte del grande compositore. "Siamo davvero molto contenti di aver potuto ospitare il direttore di orchestra Beatrice Venezi - dice Cristiano Romani, presidente dell’associazione Cultura nazionale - Una straordinaria figura culturale che, con la sua musica e le sue opere, rende lustro e contribuisce a tenere alto il nome dell’Italia nel mondo. Abbiamo lavorato moltissimo per poterla avere nostra ospite, ma alla fine ci siamo riusciti. Senza però, la grande collaborazione del Comune di Cortona, con in testa il sindaco Luciano Meoni, l’assessore alla Cultura Francesco Attesti, e il Consigliere comunale Gian Mario Mangani, tutto questo non sarebbe stato possibile. Dalle grandi sinergie, nascono le migliori opere, come Puccini insegna". Ma non è finita qui. Beatrice Venezi è solo l’inizio. Venerdì 4 ottobre alle 21 appuntamento con la presentazione del libro "Vi faccio vedere, chi era Fabrizio Quattrocchi, mio fratello", il volume di Graziella Quattrocchi e Raffaele Panizza, appuntamento alla libreria Feltrinelli di Arezzo. Lo stesso libro sarà presentato anche il 16 novembre alle 17,30, all’Auditorium Comunale di via Marzia a Montevarchi. Mercoledì 16 ottobre alle 18 con "Cos’è la guerra, i conflitti spiegati ai ragazzi" arriva il giornalista Toni Capuozzo a Sansepolcro alle 18 e di nuovo il 17 ottobre alle 21 al cas di Pergine.

Angela Baldi