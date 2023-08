Veneri e la piazza rossa a Sansepolcro: "Fondi salvi grazie a noi"

Un Ferragosto politicamente "infuocato" a Sansepolcro, per non dire… cotto, dal momento che questo è il pomo della discordia sulla pavimentazione delle piazze nell’ambito dei lavori di rigenerazione urbana finanziati con fondi del Pnrr. Uno scontro vivace tutto interno al centrodestra, che a Sansepolcro non governa compatto. Il consigliere comunale di opposizione Laura Chieli e quello regionale Gabriele Veneri di Fratelli d’Italia rispondono duramente al sindaco Fabrizio Innocenti: "Se lui e l’assessore Riccardo Marzi vogliono offendere Fratelli d’Italia, lo facciano pure ma per strada, non utilizzando il sito istituzionale del Comune, che serve per informare i cittadini sull’attività amministrativa e nel quale avrebbero dovuto scrivere che quel progetto non si farà più, perché non si può fare. La Soprintendenza lo ha bocciato e il sottosegretario Vittorio Sgarbi si è adoperato per modificarlo. Se il progetto dell’assessore Marzi non avesse avuto problemi, se fosse stato tutto giusto e a posto, oggi il sindaco non sarebbe a ringraziare soprintendente locale e nazionale e sottosegretario di Stato per avergli permesso all’ultimo tuffo di cambiare il progetto senza perdere i soldi. Sarebbe allora bastato ammettere che quella soluzione era sbagliata, ma non vi è l’umiltà di riconoscere le proprie mancanze e allora si accusa di protagonismo l’avversario politico". Aggiunge poi Veneri: "Quando è andata a richiedere in tutte le sedi utili, dalle commissioni ai consigli, le motivazioni e i pareri di questi innominati esperti mai palesatisi che l’assessore Marzi diceva di avere a supporto del cotto, il consigliere Laura Chieli ha trovato un muro di gomma". Sul versante della maggioranza, a uscire è stata Forza Italia con il coordinatore valtiberino Giuliano Del Pia, che anche lui è consigliere comunale: "Riteniamo totalmente fuori luogo e poco rispettose verso l’operato di sindaco e amministrazione le ultime prese di posizione del consigliere Laura Chieli. I cinque milioni di euro del Pnrr sono un’occasione unica per la città e c’è chi vede la pagliuzza ma non la trave".