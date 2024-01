Venere e Adone a teatro. Salvo regista al Dante

Grandi spettacoli e big in scena per la stagione 2024 del Teatro Dante di Sansepolcro per un cartellone che ha messo insieme Giorgio Pasotti, Moni Ovadia, Massimiliano Gallo, Giorgio Colangeli, Marianella Bargilli, Alessandro Riccio con l’Ensemble di archi e fiati dell’Ort. Questi alcuni tra i protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Otto appuntamenti con lo spettacolo dal vivo per un programma caratterizzato dalla qualità e dalla varietà della proposta. La stagione prosegue stasera mercoledì 17 gennaio con Venere e Adone di William Shakespeare, per la regia di Daniele Salvo. L’equilibrio delicatissimo in cui si muovono tutte le figure del poema compone un affresco di una potenza espressiva straordinaria. I personaggi di Venere e Adone divengono testimonianze di un mondo perduto e dimenticato, un mondo cristallino, sospeso sul filo dell’orizzonte. Shakespeare riesce ancora a comunicare in modo diretto e "puro": ci fa entrare nel vivo della disperazione, della rabbia, dell’amore, della dolcezza, della sensualità. Mercoledì 31 gennaio, è il momento di Family. A modern musical comedy. Family è il nuovo modern musical d’autore prodotto da Elsinor Centro di Produzione Teatrale con il contributo di NEXT-Laboratorio delle Idee, ideato, scritto e diretto da Gipo Gurrado, che aggiunge un tassello al suo personale attraversamento in parole e musica delle nevrosi e disfunzionalità del mondo di oggi. La drammaturgia dello spettacolo si sviluppa in una serie di canzoni, alcune corali e scritte per coinvolgere più personaggi, altre ideate come veri e propri monologhi cantati. Le scene sono costruite attraverso momenti coreografici, ideati in collaborazione con Maja Delak. Mercoledì 21 febbraio, Moni Ovadia e Marianella Bargilli sono i protagonisti di Assassinio nella cattedrale di Thomas Stearns Eliot. Le volpi con Giorgio Colangeli, Antonella Attili e Luisa Merloni è lo spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci in programma giovedì 29 febbraio. Giovedì 7 marzo, Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi sono i protagonisti di Amanti. Una commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, con Orsetta de Rossi, Eleonora Russo e Diego D’Elia. Il medico dei pazzi di Eduardo Scarpetta, con Massimo De Matteo, è lo spettacolo che chiude la stagione del Dante mercoledì 20 marzo.