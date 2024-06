Variazioni al traffico e alla sosta per eventi

Arezzo, 5 giugno 2024 – Sono previsti alcuni eventi in città che comporteranno modifiche alla circolazione: venerdì 7 giugno scattano i divieti di transito e di sosta dalle 18 alle 23 nel tratto di via Oberdan compreso tra via della Madonna e piazza San Gemignano e dalle 17 alle 20 nel tratto di via Ricasoli compreso tra via Sassoverde e viale Bruno Buozzi, dove peraltro non sarà possibile svoltare provenendo da via Antonio da Sangallo e da via Gamurrini a eccezione dei residenti e di chi si reca agli uffici di Arezzo Multiservizi.

In occasione di Pescaiola da Vivere, dalle 13 di sabato 8 giugno alle 2 del giorno successivo sono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione nel tratto di via Alessandro dal Borro compreso tra via Benedetto Croce e via Uguccione della Faggiuola, nel tratto di via Benedetto Croce compreso tra l’intersezione con via Giordano Bruno e via Carlo Pisacane e tra i civici 2 e 18 di via Ferrucci.

Obblighi di svolta interesseranno: chi percorre via Alessandro dal Borro, che dovrà andare verso via Giovanni Acuto all’altezza dell’incrocio con via Uguccione della Faggiuola; chi percorre quest’ultima, che dovrà andare verso viale Luca Cittadini all’altezza dell’incrocio con via Alessandro dal Borro; chi proviene da via Giordano Bruno, che dovrà andare verso via Piero Calamandrei all’altezza dell’incrocio con via Benedetto Croce; chi percorre la rotatoria di via Caduti di Cefalonia e Corfu/via Benedetto Croce, che non potrà andare verso il centro a eccezione del traffico locale fino al civico 80, dove comunque i veicoli dovranno immettersi in via Giordano Bruno.

Sempre sabato 8 giugno dalle 16, per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti alla manifestazione “Emozionando-ci con lo sport” è vietato il transito veicolare nel tratto di corso Italia compreso tra via Roma e via dei Pileati, in via dei Pileati, nel tratto di via Ricasoli a lato di piazza Madonna del Conforto e in via Bruno Buozzi fino al punto d’ingresso al parco del Prato.