Varchi d’Estate, ci siamo. Domani il via agli eventi

di Massimo Bagiardi

MONTEVARCHI

Da domani al 10 agosto Montevarchi si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto.

Un fitto calendario di appuntamenti, tra musica, spettacoli, arte, cultura ed eventi per tutte le età, animerà l’estate montevarchin.

Il grande evento sarà giovedì 3 luglio in Piazza Varchi, con l’arrivo per la prima volta in Valdarno della straordinaria Drusilla Foer. L’artista sarà protagonista dello spettacolo "Parla con Dru", un viaggio tra parole, musica e riflessioni.

Un’occasione imperdibile per assistere a uno show che unisce ironia, classe ed emozione. Si partirà da questo sabato fino al 2 giugno con "Montevarchi Art & Flowers", una mostra a cielo aperto in Piazza Varchi curata dall’Associazione Artinvalle. Opere d’arte a tema floreale, creazioni di vivaisti, laboratori e dolci sorprese per bambini coloreranno il centro storico.

Domenica, poi, Piazza della Repubblica ospiterà invece Pompieropoli, evento ludico-educativo a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, dove i più piccoli potranno vivere l’esperienza di essere "pompieri per un giorno".

Ma tra le iniziative più attese spicca "Varchi d’Estate", una rassegna di spettacoli musicali in Piazza Varchi dal 12 giugno al 19 luglio.

Si parte con un suggestivo "Concerto per voce, archi e candele" (12 giugno), diretto da Simone Baldini Tosi, per proseguire con appuntamenti dedicati alla musica italiana: il 19 giugno con la PoohIsar Tribute Band, il 26 giugno con "L’Altra Mina", tributo alla grande voce di Mina, e il 17 luglio con il rock esplosivo della C’Over 30 Live Band. Gran finale sabato 19 luglio con il prestigioso concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, tra repertorio classico e moderno.

Molti anche gli eventi collaterali tra giugno e luglio per arrivare poi ad agosto con il concerto all’Alba nel borgo di Rendola il giorno 3, la Cocomerata e Schiuma Party nei Giardini Regina Margherita, a cura di Fresko – La Capannina il 7 e la chiusura spettacolare denominata "Varchi di Stelle", due giornate di street food e osservazione astronomica - il 9 e il 10 - per celebrare la Notte di San Lorenzo, patrono di Montevarchi.

Di tutto un po’ insomma, un cartellone pensato per far divertire le varie generazioni.