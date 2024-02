Vanity Fair con Sanremo in copertina

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova martedì l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. Nel prossimo numero riflettori puntati ancora su Sanremo, specchio che riflette il nostro Paese.

Vecchie e nuove generazioni, progressisti e conservatori, cantanti lirici e trapper. Tutti insieme sul palco dell’Ariston. Non esiste al mondo un contest dove artisti così importanti all’interno del loro star system sono in gara gli uni ‘con’ più che ‘contro’ gli altri. Sanremo, poi, oggi non è solo tradizione, ma diversità. Perché il palcoscenico dell’Ariston è lo spazio della differenza, aperto a tutti gli artisti e a qualunque pubblico voglia ascoltare musica.