Vangeli, 30 ore di maratona. In chiesa per tutta la notte

Forse neppure Malachia, che pure era un profeta, sarebbe riuscito a prevedere cosa Arezzo si sarebbe inventata 2500 anni dopo di lui. Una maratona della fede, oltre trenta ore di no stop, quasi 300 persone mobilitate a leggere a turno il Nuovo Testamento. Per iniziativa di un club molto attivo, il Club Serra, e sotto la benedizione del Vescovo Andrea Migliavacca. Che nel suo stile social ha lanciato un video, su uno sfondo non meglio identificato, in cui invita tutti ad esserci: lettori e ascoltatori. E tutto tra le 15 di sabato e le 18 di domenica: in mezzo una notte con la chiesa di San Michele aperta no stop, sotto gli occhi dell’ordine di Malta e una staffetta continua al microfono, lanciata proprio da Malachia e di questo, forse il profeta sarà soddisfatto. Le sue pagine chiudono il Vecchio Testamento e saranno lette in Pieve: da lì partirà una piccola processione tra i banchi della Fiera, fino a San Michele. Con al debutto nella lettura infinita anche le autorità che hanno detto "sì".

Tra i nomi che filtrano il comandante dei carabinieri, il vicesindaco Lucia Tanti ma anche questore e prefetto, sia pur compatibilmente con gli impegni istituzionali che non si fermano mai. È il Festival dello Spirito, lanciato ufficialmente ieri e che solo in parte si svilupperà nel weekend. Perchè, ad esempio, sabato 9 marzo arriverà uno dei giganti della musica ecclesiale, Marco Frisina: un concerto alle 17 in Cattedrale, con centinaia di voci aretine. Sono oltre 400, da settimane provano i canti, nell’emozione di essere guidati dal maestro. Ci saranno musical, opere teatrali, un dibattito finale che vedrà tra i protagonisti il cardinale Gualtiero Bassetti. Quasi un mese di eventi. La chiave, proposta dagli organizzatori e fatta proprio dal Vescovo, è semplice e Migliavacca la sintetizza così: "Proporremo tutte occasioni per scoprire e vivere l’anima più profonda della città. Una vera città dello Spirito". Nella cabina di regia Serra Club, Diocesi e associazione culturale Almasen coi patrocini di Comune e Fondazione Beato Junipero Serra. E tante realtà economiche che hanno risposto con entusiasmo alla proposta di dare una mano. Tra i protagonisti Alessandro Melis, presidente del Serra Club, Maria Madiai e Fernando Marraghini. Marraghini ha curato anche la regia de "Il Cantico dei Cantici", un lungometraggio con Alessandra Bedino che sarà proiettato in modo continuativo a San Michele. Ma l’essenza dell’evento sta nella lettura continuativa: è la prima volta che viene proposta ad Arezzo e dalla città prende le sembianze. Perchè i volontari arrivano da tutti i mondi: una parte degli interventi al microfono vedrà protagonisti gli alfieri della Giostra, cavalieri e rettori.

I turni sono andati a ruba, resta qualche spazio nelle ore piccole tra sabato e domenica. A San Michele ci saranno anche i "rifornimenti", a cominciare dalle bottiglie d’acqua, per garantire un break tra le letture. Mentre sul centro della città e su San Michele spunterà il primo sole.