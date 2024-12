Valdo Spini presenta il suo libro a Levane

Arezzo, 20 dicembre 2024 – Valdo Spini, grande socialista e politico italiano, sarà l'ospite di un incontro organizzato nel pomeriggio di oggi presso la sala Coop Bruno Manetti in via Venezia a Levane. Presenterà infatti il suo libro" Sul colle più alto", le elezioni del Presidente della Repubblica dalle origini ad oggi. Un viaggio nella storia politica e contemporanea d'Italia, ricordi diretti e testimonianze inedite per ripercorrere l'elezione al Quirinale. Da Alcide De Gasperi a Sandro Pertini, da Carlo Azeglio Ciampi a Sergio Mattarella. Introdurrà l'incontro Ferruccio Picchioni, presidente della Coop di Levane. A moderare l'incontro la consigliera comunale di Montevarchi Chiara Masini. Appuntamento alle ore 18.