Valdichiana, arriva l’open day di Confcommercio

Sara Vagnoli

Arezzo, 27 marzo 2023 – La Valdichiana si conferma una vallata a vocazione turistica, così come le imprese del suo territorio. A ribadirlo è il sondaggio lanciato dall’agenzia di Confcommercio Firenze-Arezzo LS Lavoro e Selezione, che riporta una stima dei profili professionali più ricercati in vista dell’Open Day in programma mercoledì 29 marzo a Camucia.

Addetti alla sala, aiuto cuoco, baristi, addetti alla reception, lavapiatti sono le figure più ricercate che potranno presentarsi nella sede territoriale di Confcommercio in via XXIV Maggio, muniti di curriculum vitae, per un colloquio lavorativo con gli esperti di LS dalle ore 10 alle 12. Ma molti sono anche i posti disponibili per impiegati e tecnici del manifatturiero.

“Le richieste che arrivano dalle imprese della Valdichiana non ci stupiscono: città come Cortona, Monte San Savino, Lucignano e Castiglion Fiorentino hanno un forte richiamo turistico e in vista della stagione estiva sono per lo più ristoranti, locali i e strutture ricettive ad offrire posti di lavoro, sia part time che full time – commenta la responsabile di LS Lavoro e Selezione Sara Vagnoli – le tipologie di contratto proposte sono variegate, da quello a tempo determinato all’indeterminato, dallo stagionale all’apprendistato.

Sicuramente l’Open Day organizzato a Camucia è un’ottima occasione per tutte quelle figure in cerca di lavoro che possono trovare un impiego, anche immediato: le nostre imprese ne hanno un forte bisogno”.

Le acquisizioni di nuove candidature continueranno anche dopo l’esperienza della Valdichiana: gli sportelli di LS Lavoro e Selezioni, infatti, sono sempre attivi nelle sedi Confcommercio di Arezzo e di Firenze. Il servizio, completamente gratuito per chi cerca lavoro, dà la possibilità di chiedere un primo colloquio conoscitivo e di orientamento per orientarsi tra le offerte già disponibili.

Oltre alla possibilità di programmare un incontro, i candidati possono accedere al sito www.lavoroeselezione.it dove sono pubblicate tutte le posizioni lavorative aperte. L’agenzia di Confcommercio si occupa anche dell’attivazione di tirocini extracurriculari e contratti di apprendistato. Per maggiori informazioni: 0575 350755 / 055 203691 – 355 6662630 (responsabile Sara Vagnoli); email: [email protected]