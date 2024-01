Valdarnissima nel Corso. La fiera degli ambulanti

Prima settimana di saldi invernali e a San Giovanni oggi torna una tradizionale fiera che negli anni passati ha ottenuto una grande successo. E’ "Valdarnissima", con il Corso Italia che sarà invaso da banchi provenienti da tutta la Toscana. Per tutto l’arco della giornata, dalle 8 alle 19, sarà possibile acquistare dagli operatori del mercato, che proporranno articoli di moltissimi settori, a partire ovviamente dall’abbigliamento. L’iniziativa, che coinvolge direttamente gli ambulanti, vede la collaborazione anche della Pro Loco cittadina. Sarà un’occasione importante per fare acquisti approfittando degli sconti partiti nella giornata di venerdì e un modo per vivere all’aria aperta l’ultima domenica di festività natalizie. Una maratona partita l’8 dicembre scorso che ha portato nel centro di San Giovanni migliaia di persone, attratte dai vari eventi e dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio, che rimarrà in città fino al 18 febbraio prossimo e quindi per l’intero periodo del Carnevale. I saldi dureranno 60 giorni. Secondo le previsioni della associazioni di categoria, saranno almeno 190 mila gli aretini pronti ad acquistare abiti e calzature a prezzi ribassati, per un importo medio di 142 euro a persona e un giro di affari complessivo di circa 27 milioni di euro. Dagli sconti, ovviamente, si attendono molto anche i commercianti, penalizzati da una stagione autunno-inverno partita al rallenty, anche per via delle temperature miti. Da metà novembre c’è stato un miglioramento, grazie al traino delle festività natalizie e dei tanti eventi correlati, e dicembre si è chiuso in modo soddisfacente.