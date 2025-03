"Vai Gelindo" a teatro. Bordin ai Ricomposti

Sta per partire la stagione 2025 del teatro dei Ricomposti di Anghiari. In arrivo tanti appuntamenti da marzo al maggio. Si parte con uno spettacolo fuori abbonamento in programma il 28 marzo alle 21,15. In scena Gelindo Bordini, il maratoneta d’oro a ingresso gratuito. Il grande campione viene intervistato da Daniele Gigli, lo spettacolo nasce da un’idea di Alessandro Severi e Fabrizio Nicchi.

Una storia da raccontare passo dopo passo, caratterizzata da vittorie e primati, vissuta di corsa e sublimata dal titolo olimpico conquistato a Seul nel 1988. Il 29 marzo alle 21 la stagione ufficiale parte con Il canto sulla polvere, invocazione a Ingeborg Bachamann di e con Alessandra Chieli. Un’invocazione all’amore come pratica rivoluzionaria contro l’ordine del mondo.

Un viaggio profondo nella parola poetica e immaginifica di Bachmann. Il 5 aprile alle 21 per Anghiari Dance Hub ci sarà la Compagnia Virgilio Sieni in Satiri con Maurizio Giunti, Jari Boldrini e il violoncello di Naomi Berrill. Il 12 aprile alle 21 va in scena Padam Padam, concerto spettacolo ispirato alla figura di Edith Piaf di e con Adele Tirante e la fisarmonica e chitarra di Giovanni Belia. E ancora, il 26 e 27 aprile rispettivamente alle 21 e alle 17,30, ci sarà Tovaglia a Quadri con Mattimonio di Andrea Merendelli e Paolo Pennacchini.

La 29° edizione di Tovaglia a Quadri (Premio Nazionale della Critica e finalista ai Premi Ubu 2024), torna in una versione rivista e adattata alla scena del Teatro di Anghiari. Che cosa racconta Mattimonio? Franco Basaglia e Agostino Pirella e prima di loro Arnaldo Pieraccini: cosa sono le storie dei matti? Quella di Adalgisa Conti, ragazza di Anghiari rinchiusa 70 anni ai Tetti Rossi di Arezzo.

Un pezzo di questa storia salterà in aria con una bomba, e i pezzi sono arrivati fino a noi, come i confetti di un matrimonio che si celebra ad Anghiari. Il 2 maggio alle 21 Ninfee in collaborazione con Anghiari Dance Hub, Lucrezia Gabrieli offre al pubblico un’occasione di incontro tra uno sguardo alla quotidianitá e all’epoca in cui viviamo e, dall’altro lato, i colori e la personalità di un pittore del passato: Monet. Il 9 maggio alle 21 Stasera sono in vena spettacolo ironico e amaro di e con Oscar de Summa.

Angela Baldi