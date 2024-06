Vagnoli-bis a Bibbiena: "Un 70% che ci dà forza"

di Sonia Fardelli

Filippo Vagnoli, 32 anni, è ancora sindaco e si appresta a cominciare il suo secondo mandato. Cinque anni fa era il sindaco più giovane di tutta la Toscana, adesso si è fatto una buona esperienza e in questa tornata ha ottenuto tanti voti dagli elettori, che hanno dimostrato così di aver gradito la sua amministrazione.

Con la sua lista Avanti Insieme ha ottenuto 4204 voti, contro i 1798 della sfidante Silvia Rossi con la Lista di Comunità sostenuta dai partiti di centro sinistra.

A sostenere Filippo Vagnoli invece la stessa coalizione e lo stesso gruppo di cinque anni fa che fa capo alla lista civica Obiettivo Comune.

Nella sua squadra (nella foto) nomi nuovi, ma anche tante conferme, come gli assessori che con lui hanno diviso la prima esperienza a Palazzo comunale.

Matteo Caporali, Francesca Nassini e Daniele Bronchi che pure loro hanno ottenuto importanti preferenze dai cittadini . Ieri hanno festeggiato insieme in località Le Greti a Soci, come già avveniva ai tempi di Bernardini sindaco.

"Siamo felicissimi per questa conferma importante – ha detto Vagnoli – Un 70% che ci dà la forza per portare avanti i tutti nostri progetti. Siamo emozionati davvero per questo risultato perché significa che i cittadini hanno capito che ciò che ci anima è la voglia di fare bene per il bene di tutti. I risultati che provengono dagli altri comuni ci dicono di un Casentino in cui sono cambiati gli equilibri. Da subito mi metterò al lavoro anche con i colleghi nuovi per lavorare con più sinergia e forza su turismo, imprese, viabilità e sanità".