Vaccari: "Lavoravamo da anni per questo"

"Un evento a cui Rondine stava lavorando da anni e che a settembre troverà realizzazione con nostra grande soddisfazione" commenta così Franco Vaccari (nella foto), fondatore e presidente di Rondine Cittadella della Pace, la visita del Principe Alberto di Monaco al Santuario della Verna e a Rondine. Un evento che la lega a ricordi del passato. "Era il 1968 quando alla Verna incontrai la principessa Grace, soggiornò tre giorni insieme alla figlia Caroline, allora undicenne, al termine del campeggio estivo nel Casentino. La principessa era invitata d’onore ad un premio canoro per bambini, ricordo tutto il suo fascino. Negli archivi, in attesa dell’arrivo del principe, sono stati ritrovati documenti e foto, sarà una bella sorpresa per il principe che non sapeva della visita della madre". Una ‘due giorni’ emozionante fra cultura e spiritualità… "Accompagnerò il principe, insieme a Fra Guido, in una visita privata, in un momento importante per la Verna, gli 800 anni delle stimmate, e poi lo riceverò il giorno dopo a Rondine". Rondine e La Verna insieme: "Per noi è importantissimo questo legame, San Francesco parla a tutti, e noi amiamo le persone senza confini. È un fratello universale, un modello che abbiamo proposto come nostro di pace". Con questo incontro si consolida il rapporto con il Principato. "Sì, così i rapporto stanno raggiungendo i massimi livelli istituzionali. Il Principato aveva già aderito alla nostra campagna Leaders for Peace, lanciata alle Nazioni Unite nel 2018. Siamo onorati di questo incontro durante il quale il principe lancerà due messaggi forti e durante il quale ha chiesto di conoscere i ragazzi di Rondine".