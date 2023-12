Uno spot per lo shopping. Via al rilancio dei negozi

di Laura Lucente

Valorizzare l’importanza della rete commerciale del territorio. È con questo spirito che le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio, coadiuvate dall’associazione Montagna cortonese, hanno ideato e realizzato uno spot disponibile sui principali canali digitali. Protagonisti due giovani che "rimbalzano" da una vetrina all’altra e che scelgono i "negozi fisici" per i loro regali di Natale. È questo il cuore del messaggio del video che nasce proprio con l’obiettivo di valorizzare i negozi del territorio. Anche il sindaco Meoni compare negli ultimi secondi del video ricordando che a "a i regali diventano emozioni". "Una mano tesa alla nostra bella rete commerciale del territorio – conferma Meoni – una rete fatta di aziende e di persone che ogni giorno lavorano per soddisfare i loro clienti. Non è la prima volta che scelgo di lanciare ai miei concittadini un messaggio di questo tipo, ma in questo Natale 2023 sento ancora più forte l’idea di condividere il valore delle imprese fisiche, dei negozi reali, coinvolgendo le associazioni di categoria". A stretto giro di posta arriverà anche un secondo video promozionale ambientato più specificatamente nel centro abitato di Camucia per promuovere in rapida sequenza la varietà e qualità della sua rete commerciale. "Speriamo che queste immagini possano creare interesse e far passare il messaggio che a Camucia ci sono tutte le possibilità per acquistare i regali di natale, all’insegna di varietà, qualità e prezzo, senza necessariamente dover andare al di fuori del nostro territorio", confermano La Montagna Cortonese e le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti. Inoltre stanno per partire alcuni appuntamenti di animazione commerciale e sociale a Camucia previsti tra piazza Sergardi, via Sandrelli e la zona coop.

Quattro gli appuntamenti in programma: venerdì 15, sabato 16, venerdì 22 e sabato 23 dicembre con orario dalle 15 alle ore 19. In programma spettacoli di magia, trampolieri, giochi di piazza, mercatini con le scuole del territorio, laboratori di cucina per bambini, gonfiabili, il circo degli asinelli e degustazioni gratuite di prodotti tipici e tante dolcezze anche per i più piccoli. "Raccogliendo le sollecitazioni dei commercianti – confermano però Confesercenti e Confcommercio – avevamo suggerito che la nuova piazza Sergardi potesse svolgere un ruolo centrale anche con l’installazione di una tensostruttura, come quella già sperimentata a , lo scorso Natale. L’esperimento fallito a , inserito a Camucia avrebbe avuto tutto un altro senso, favorendo coinvolgimento di tanti soggetti scolastici, sportivi, ricreativi, culturali. Altrimenti tanto vale la pena, rivalutare in questo periodo invernale, anche un uso della piazza per la sosta di residenti e potenziali clienti delle attività commerciali".