Uno Mattina, focus sulla Maturità alla Rai. Telecamere al liceo Redi e al Margaritone

La sezione grafico e orafi dell’istituto tecnico professionale e il Liceo Redi sabato protagonisti di Uno Mattina in famiglia. All’interno della popolare trasmissione Rai l’appuntamento con "I Maturandi" sarà dedicato agli studenti aretini. In città si sono concluse le riprese del servizio condotto da Stefano Pieri con la regia di Andrea Rispoli, il tema intorno al quale hanno dialogati i giovani è stato quello del cinema come strumento narrativo. Il servizio sarà trasmesso sabato mattina alle 10 all’interno del programma condotto da Monica Setta. Sullo sfondo ci sono le bellezze di Arezzo, dalla Casa del Petrarca al Duomo, dal Prato a piazza Grande. Numerosi gli spunti di riflessione grazie ai contenuti condivisi dagli studenti: l’istituto tecnico professionale ha messo in mostra il design dei gioielli creati in laboratorio, realizzando un servizio fotografico grazie ai compagni della sezione grafica. I ragazzi del liceo hanno fatto da "ciceroni", illustrando alcune delle bellezze artistiche del centro storico. In piazza Grande è stato realizzato l’omaggio a Roberto Benigni, con la scena della discesa della bicicletta, grazie alla partecipazione di Claudio, nei panni di Gioele, di Rebecca in quelli di Dora e di Stefano Pieri in quelli di Guido.