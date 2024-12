Università: è boom di immatricolazioni. Gli iscritti in città salgono del 37,5%

AREZZO

Sono in crescita di circa il 9% le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico dell’Università di Siena, che alla stessa data del 2 dicembre sono passate dalle 2.882 dello scorso anno accademico alle 3.136 di quello in corso. Sommando anche gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale si raggiunge la cifra di 4.065, con una crescita complessiva del 10,5% rispetto al dato dello scorso anno. A oggi per i corsi di laurea triennale e a ciclo unico sono 172 le studentesse e gli studenti prenotate/i e per quelli dei corsi di laurea magistrale sono 110. Ottime notizie derivano anche dall’analisi della distribuzione geografica degli immatricolati triennali e a ciclo unico un po’ da tutta Italia, in Toscana: Siena (983 immatricolati e +5,5%), Arezzo (532 e +37,5%) e Grosseto (471 e +7,5%). Questa tendenza è sostanzialmente confermata per i corsi di laurea magistrale. Sono in crescita, infine, tutte le aree disciplinari dell’Università di Siena. Intanto ricordiamo che per i corsi di laurea triennale e a ciclo unico, la cui scadenza era fissata al 4 novembre, sarà possibile immatricolarsi fino al 20 dicembre.

Per le iscrizioni al primo anno dei corsi di laurea magistrale la scadenza è fissata al 20 dicembre, senza pagamenti aggiuntivi. "Dopo alcuni anni di calo, l’Università di Siena torna a crescere con decisione e lo fa in modo uniforme, comprendendo tutte le aree disciplinari e molti dipartimenti. Si conferma come Ateneo di riferimento della sua area vasta, che si estende alle province di Siena, Arezzo e Grosseto, e torna a guadagnare posizioni in territori che per noi sono strategici, dall’Umbria al Lazio, dalle regioni del sud alle isole" ha commentato il rettore, Roberto Di Pietra.