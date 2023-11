Unità Nazionale. Coinvolte tutte le scuole

CASTIGLION FIORENTINO

Gli appuntamenti per la Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate vedranno impegnati i comuni della vallata. Castiglion Fiorentino sceglie di rispettare la data del 4 novembre per le celebrazioni. Alle ore 17,30 il raduno è stato previsto in Piazza del Municipio alla presenza delle autorità civili, religiose, militari, delle associazioni famiglie caduti e dispersi in guerra, organizzazioni dei mutilati, dei combattenti e reduci, partiti politici, organizzazioni sindacali, scolaresche, associazioni di volontariato e cittadinanza. Alle ore 17,45 ci sarà la deposizione di un mazzo di fiori al sacrario dei caduti di tutte le guerre che si trova al palazzo comunale. Poi alle ore 18 è in programma la Santa Messa nella chiesa di San Francesco. L’Amministrazione comunale di Cortona sceglie, invece, di posticipare a domenica 5 novembre le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate. Celebrazioni che toccheranno più luoghi del territorio.

Alle ore 9 inizieranno da Mercatale le deposizioni di corone d’alloro ai monumenti ai Caduti per poi proseguire alle 10 alla cappella votiva della Basilica di Santa Margherita. Sempre qui si terrà la celebrazione di una Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre. Alle ore 11 il corteo e la deposizione di corone d’alloro alle lapidi e monumenti in memoria dei Caduti si terrà in piazza della Repubblica con la Banda cittadina. Verranno deposte corone d’alloro alle lapidi commemorative o monumenti in memoria dei caduti, nelle frazioni di Farneta alle ore 11, a Terontola e Camucia alle ore 12 e Pietraia alle ore 12,30.