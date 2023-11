Unione dei Comuni, Toni alla guida: "Sanità e turismo sono le priorità". La mappa per rilanciare la vallata

CASENTINO

Il sindaco di Poppi Carlo Toni è il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. La sua nomina, arrivata nel corso della Giunta di giovedì, segue quella della sindaca di Talla Eleonora Ducci, presidente dell’Ente per 2 anni e mezzo. Un incarico che Toni personalmente ricoprirà con certezza fino alle prossime elezioni politiche del 2024, ma che rimarrà in capo al futuro primo cittadino di Poppi fino al 2026. Non è escluso che ad essere nuovamente eletto sia proprio lui. Il suo mandato, come ha dichiarato a caldo dopo la nomina, sarà all’insegna dell’unione, seguendo la denominazione e il senso dell’Ente di cui da ieri è ufficialmente presidente. "Sono molto orgoglioso che il comune di Poppi, l’Ente più grande di quelli che fanno parte dell’Unione dei comuni del Casentino, avrà un ruolo centrale nella vallata, anche nel dialogo con gli altri comuni casentinesi, esterni all’Unione – ha commentato il neo eletto Toni – il mio compito è fin da subito quello di creare un clima di lavoro sereno, ma soprattutto unito: e proprio l’unità è il mio principale obiettivo. Pur rispettando l’autonomia dei singoli territori e dei sindaci che li amministrano, vorrei che l’Unione avesse una visione comune su temi centrali come il sociale, che richiede una visione più ampia, che abbracci l’intera vallata. Il Casentino è un’area interna e come tale persegue obiettivi comuni a tutti gli enti che ne fanno parte, dall’economia, alla sanità, al ripopolamento delle zone montane, fino appunto al sociale e al turismo, che senza dubbio è un settore in continua crescita, con Poppi che rappresenta un punto di riferimento. E’ presto per parlare di deleghe, ma senza dubbio ricambierò la fiducia che mi è stata dimostrata coinvolgendo tutti".

Ancora Toni non ha fatto alcun riferimento alle deleghe che sicuramente saranno assegnate nelle prossime settimane dopo aver incontrato personalmente tutti i sindaci che lo affiancheranno in questo percorso amministrativo. Da quanto sottolineato tuttavia, è chiaro che la fiducia ricevuta sarà ripagata con un pieno coinvolgimento dei colleghi sindaci. Tanti i nodi che dovrà sciogliere, ma Toni si è detto sereno e intenzionato ad iniziare il suo lavoro il prima possibile.