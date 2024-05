Unicoop assume. Le figure richieste

Unicoop Firenze è alla ricerca di risorse da inserire all’interno dei punti vendita. Nello specifico: nella zona del Valdarno le risorse selezionate saranno inserite nei reparti di casse, rifornimento e banchi serviti, sotto la supervisione del proprio responsabile di reparto ma in totale autonomia, si dovranno occupare dello svolgimento di tutte le operazioni di cassa, gestione del denaro, conteggio del cassetto e servizio ai soci/clienti, preparazione del banco, servizio al bancone, scarico e sistemazione delle merci e controllo delle scadenze. E’ richiesta esperienza pregressa, seppur di breve durata, maturata preferibilmente in contesti Gdo; garantire disponibilità immediata per il periodo estivo e flessibilità al lavoro su turni; disponibilità part-time, su turni, anche nei giorni festivi e nei week end e domicilio Rignano sull’Arno, Figline Valdarno e zone circostanti. E ancora, cercano risorse da inserire all’interno dei punti vendita della zona Aretina nei reparti di gastronomia e/o forneria. Le risorse selezionate, sotto la supervisione del proprio responsabile di reparto ma in totale autonomia, si dovranno occupare della pulizia e preparazione del banco, taglio e pesatura di affettati e formaggi, utilizzo affettatrice, servizio al cliente. Requisiti richiesti: esperienza pregressa, seppur di breve durata, maturata preferibilmente in contesti Gdo; autonomia nel taglio di affettati e formaggio; dimestichezza con la pesatura e le bilance; garantire disponibilità immediata e flessibilità al lavoro su turni; disponibilità part-time, su turni, anche nei giorni festivi e nei week end e domicilio Arezzo e zone circostanti.