Un’estate da tutto esaurito. Arrivi dall’Europa e Cina. Gli agriturismi brindano

Le vacanze sono solo un lontano ricordo ma c’è soddisfazione per come si è chiusa la stagione estiva all’interno delle strutture ricettive del Valdarno. Come ogni anno la vallata è stata molto gettonata dai turisti, in maggioranza stranieri, approfittando dell’ampia scelta in fatto di agriturismi che può vantare oltre a un settembre dove il clima è stato assolutamente alleato. Addirittura, come già è capitato anche in altre parti d’Italia, si è fatturato di più rispetto al periodo pre-covid e questo rappresenta una spinta ulteriore per pensare a un futuro roseo: "Possiamo ritenerci soddisfatti, affermano dall’agriturismo Toscana Verde di Laterina, con i mesi di luglio e settembre assolutamente positivi e un po’ meno in agosto.

Ottime le presenze di settembre, soprattutto dalla Cina e abbiamo fatturato di più rispetto al 2019 ma non scordiamoci, però, che i costi sono triplicati". A Villa Poggitazzi di Terranuova i numeri, bene o male, si bilanciano con quelli dello scorso anno con pochissima presenza di turismo italiano: "È stato un giugno al di sotto delle aspettative,però i numeri si sono bilanciati con lo scorso anno con pochissimi italiani e tanta presenza di stranieri. Settembre è stato un mese molto proficuo, la gente rispetto al 2019 è più propensa a concedersi una vacanza e anche per ottobre abbiamo avuto delle richieste. Per una nostra scelta le abbiamo rifiutate ma ancora c’è un discreto giro grazie soprattutto alle temperature che in pochi potevano attendersi". A Pergine, all’Agriturimo La Spiga, che sia stata una stagione all’altezza della situazione lo si evince dalla chiusura della piscina attuata solo pochi giorni fa: "Molti olandesi, belgi e tedeschi, meno francesi del solito ma più presenze rispetto al periodo pre-covid anche se attorno a ferragosto si è registrato un buon numero di italiani. È il periodo dove notiamo più nostri connazionali rispetto ad altri mesi dell’anno.

Abbiamo chiuso la piscina solo pochi giorni fa, qualcuno addirittura voleva che restasse aperta ma non ci è sembrato il caso". La titolare del Villaggio Paradiso, sulla chiantigiana nel comune di Montevarchi, parla della migliore estate da alcuni anni a questa parte, soffermandosi sull’arrivo di cittadini stranieri giunti nel nostro paese per presenziare ad alcuni matrimoni celebrati proprio nel cuore del Chianti: "E’ stata la stagione migliore da alcuni anni a questa parte, più presenze di quanto non ne avevamo prima del periodo della pandemia, con tanti arrivi da fuori Italia di persone invitate ai matrimoni di amici o parenti nel Chianti o nelle zone limitrofe. Abbiamo un’altra struttura anche a pochi passi dalla stazione di Montevarchi, ho notato come sia in crescita anche il turismo semplice, con gente arrivata dalle grandi città in bici intenta a scoprire le bellezze del nostro territorio. Anche a livello di fatturato sicuramente siamo contenti".