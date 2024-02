Un’esplosione di colori e allegria: torna oggi il carnevale in città

SANSEPOLCRO

Dopo la pioggia intensa di sette giorni fa, quella odierna sembra proprio la domenica buona per il Carnevale a Sansepolcro, all’insegna del sole e di un clima fin troppo gradevole per il periodo. La città è dunque pronta per vivere un’esplosione di colori e allegria, perché si tratta di un evento atteso e amato da grandi e piccini. Invariato il programma: il centro sarà il cuore pulsante della festa, con il ritrovo dei gruppi mascherati previsto per 14,30 in piazza Santa Marta a Porta Romana. Alle 15 prenderà il via il corteo, che attraverserà le vie della città regalando spettacolo e divertimento. Alle 17 arriverà il momento tanto atteso della premiazione dei gruppi mascherati da parte della giuria schierata nel palco di piazza Torre di Berta; un’occasione per celebrare la creatività e l’originalità di chi ha partecipato con entusiasmo. Al proposito, sono 11 le realtà in gara, per la gran parte costituite da associazioni formatesi per la circostanza; arriverà gente da Anghiari, perché dallo scorso anno c’è il patto di amicizia con Sansepolcro per il Carnevale, ma è previsto afflusso anche dagli altri centri del comprensorio. Alle 17,30 ci sarà poi l’estrazione della Super Tombola, organizzata dall’associazione Le Centopelli, con la possibilità di vincere ben mille euro e la giornata culminerà alle 18,30 con una festa all’insegna della musica, dove tutti potranno lasciarsi trasportare dal ritmo e dalla gioia di vivere.

Capofila di questa straordinaria manifestazione sarà, come da tradizione, l’iconica figura di Senzabriglie, la maschera simbolo del Carnevale di Sansepolcro. Senzabriglie, rappresentata da Giuliana Del Barna, con il suo carattere e il suo fascino intramontabile, incarna l’anima della città e dei suoi abitanti. A fare coppia con Senzabriglie, il "Sambudellaio" simbolo di Anghiari, impersonato da Gino Grottini. Sul palco, a condurre la festa, l’instancabile Andrea Franceschetti accompagnato da Silvia Epi.