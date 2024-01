Un’associazione per Marco. Parte la raccolta fondi dopo il drammatico incidente

SANSEPOLCRO

Era rimasto vittima di un grave incidente – per meglio dire, una caduta – il 27 maggio 2022; le conseguenze erano state così gravi da comprometterne la quotidianità e oggi, a distanza di oltre un anno e mezzo dal fatto, c’è chi arriva in suo aiuto per le cure di riabilitazione. La persona è un 34enne di Sansepolcro, Marco Pancrazi: quel giorno si rese necessario l’invio del Pegaso, che lo trasportò in codice rosso alle Scotte di Siena. Tanta l’apprensione della città per le sue condizioni, dal momento che l’impatto aveva causato lesioni alla spina dorsale. A dare una mano a Marco è oggi la neonata associazione "La Fenice" Aps, costituita a fine 2023 e operativa con l’inizio del nuovo anno. La raccolta di fondi in favore dello sfortunato giovane biturgense è una delle finalità di questo sodalizio "no profit", del quale fanno parte molti suoi amici, intenzionati a dimostrare l’affetto nei suoi confronti con una iniziativa davvero lodevole.

Fin da ora, "La Fenice" invita tutti a contribuire e a sostenere i suoi progetti, che vanno dalla promozione culturale e sensibilizzazione in favore di paraplegici e tetraplegici alle campagne culturali in favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche nel territorio altotiberino e in particolare a Sansepolcro, in modo tale da garantire accesso e uso delle strutture pubbliche presenti e garantire un miglioramento della vita e interazione sociale di queste persone.

Peraltro, su questo punto, è da registrare nella tarda mattinata di ieri l’evidente difficoltà di un signore costretto purtroppo a stare sulla sedia a rotelle nell’entrare all’interno della cattedrale cittadina, poiché anche nel punto in cui i gradini sono di meno non vi è una piccola rampa che possa favorire l’accesso dei disabili.

Democrazia e partecipazione sociale sono i principi fondamentali de "La Fenice", volti al miglioramento della qualità della vita all’interno della comunità di appartenenza.

L’impegno è quello di dar vita ad attività e iniziative mirate a sviluppare il benessere sociale, culturale ed economico in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni e le imprese operanti nel contesto locale, lavorando in sinergia per il raggiungimento degli obiettivi. Fra gli aspetti centrali dell’attività, vi è anche la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, con un’attenzione particolare rivolta alla promozione di iniziative concrete in tal senso.