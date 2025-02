Un’App per i servizi ai cittadini

Progetti di innovazione digitale per il Comune di Foiano, grazie ai fondi del Pnnr. Il primo step è nuovo sito istituzionale con un’interfaccia moderna, intuitiva. Ma sono in arrivo altre novità. A breve sarà disponibile anche l’App ufficiale del Comune di Foiano della Chiana, ulteriore strumento che permetterà di ricevere aggiornamenti in tempo reale, consultare informazioni utili e accedere ai servizi comunali direttamente da smartphone. Questo nuovo canale si affianca ai già attivi Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, AppIO, al sito comunale e al portale turistico, rafforzando la comunicazione istituzionale e la vicinanza ai cittadini. turistico, rafforzando la comunicazione istituzionale e la vicinanza ai cittadini. Avviato anche il nuovo portale telematico per professionisti e i privati cittadini, per la presentazione delle pratiche edilizie, accessibile direttamente dal sito istituzionale. Altro servizio è l’attivazione gratuita dello SPID presso lo sportello anagrafe del Comune, già utilizzata da quasi mille cittadini. "In questo percorso, dichiarazione ancora l’assessore all’innovazione tecnologica Elena Bigliazzi (nella foto) - abbiamo anche deciso di aderire a Giraskuola, una piattaforma gratuita dedicata allo scambio di libri e materiale scolastico usato tra studenti e famiglie del territorio. Questa iniziativa non solo favorisce il risparmio economico, ma promuove anche l’economia circolare e la riduzione degli sprechi. Siamo convinti che l’innovazione tecnologica debba tradursi in servizi concreti per i cittadini. Vogliamo una Foiano più digitale, accessibile ed efficiente, senza lasciare indietro nessuno".

La.Lu.