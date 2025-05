Ritorna Bicincittà insieme a numerosi appuntamenti nel territorio

BIBBIENASabato torna a Bibbiena la manifestazione Bicincittà, promossa da Uisp Arezzo, Proloco Bibbiena stazione, Procoloco Soci, Coldiretti, Mtb Casentino. Il ritrovo è previsto alle ore 14,45 nell’area verde di via Aldo Moro a Soci. Partenza alle 15,30 e attraverso la pista ciclabile, accompagnati dagli esperti di Mtb Casentino, la carovana si sposterà verso Bibbiena. L’arrivo al Parco Arcobaleno di Bibbiena Stazione è previsto per le 16.15 circa in via della Segheria. Qui i partecipanti potranno fare una merenda tutti insieme offerta dal Comune di Bibbiena con i prodotti della Coldiretti. La Uisp Arezzo, che quest’anno compie ottant’anni, vuol festeggiare così l’anniversario a Bibbiena con Bicincittà presente ormai da più di dieci anni.

"Coinvolgere le famiglie e soprattutto i bambini, è l’obiettivo di questa manifestazione che ci ha dato tante soddisfazioni – dice Marisa Vagnetti presidente Uisp Arezzo – Con la pandemia l’afflusso di persone e famiglie si è un po’ bloccato e vorremmo invece che tutti tornassero a partecipare con grandi numeri perché questo percorso con le due ruote significa celebrare lo sport adatto a tutti, le famiglie e la comunità. La condivisione e la partecipazione per noi sono un patrimonio importante. In provincia di Arezzo Uisp conta 11mila tesserati, 234 sportive, solo dal calcio 4 mila tesserati, ma anche pallavolo, basket, podismo, ciclismo ed equitazione. Eventi aggreganti che uniscono le persone, che magari vedono giocare nelle stesse squadre mogli e mariti, come nei campionati misti di pallavolo. Ma Uisp significa anche inclusione con i campionati che vedono in campo anche persone con disabilità come il nostro calcetto".

A promuovere l’evento anche l’assessore allo sport Francesca Nassini: "Bicincittà è un’occasione unica per stare insieme e condividere un momento di sport e unione e un momento per vivere il territorio".

So.Fa.