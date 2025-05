Cinque scoperte ’rivoluzionarie’. Dalla ruota al fungo: la mappa

Iniziò tutto nel 3500 a.C. con una grande scoperta, poi ne seguirono altre ed il mondo iniziò a cambiare. La prima fu la ruota, inventata dai Sumeri e perfezionata dai Babilonesi. Prima di allora, spostare oggetti pesanti era davvero faticoso, ma con la ruota tutto cambiò: la vita quotidiana divenne più semplice. Gli uomini poterono costruire carri per muoversi più facilmente e trasportare ogni tipo di merce anche per lunghi tragitti.

Oggi, senza la ruota, non avremmo avuto la bicicletta, l’automobile, l’autobus, gli orologi e una miriade di altri oggetti di uso quotidiano. Poco tempo dopo, sempre in Mesopotamia, fece la comparsa un’altra invenzione fondamentale per la comunicazione e la vita di tutti i giorni: la scrittura. Senza di essa non saremmo ciò che siamo oggi. Aiutò l’uomo in moltissimi ambiti, ad esempio, nel commercio si passò da semplici disegni a un vero e proprio alfabeto.

La scrittura è il dono più prezioso che i popoli antichi ci abbiano lasciato. Pensate a una vita senza scrittura: niente libri, fumetti, lettere o giornali per conoscere ciò che accade nel mondo e che mondo sarebbe senza la possibilità di scrivere storie, insegnare e tramandare saperi? Nel 1800 la scoperta dell’elettricità. Niente più candele o torce, ma una forza invisibile che accende la luce con un semplice interruttore.

Grazie all’elettricità oggi abbiamo frigoriferi, televisori, computer, internet e moltissimi altri oggetti diventati indispensabili nella vita di tutti i giorni. Mentre nel 1928 si ha una scoperta che ha cambiato la medicina.

Alexander Fleming, osservando per caso la crescita di un fungo microscopico, notò che questo impediva la proliferazione dei batteri. Intuì che quel fungo poteva essere utilizzato come medicinale. Nacque così il primo antibiotico: la penicillina. Solo nel 1940, però, fu usata come farmaco, fu somministrata anche ai soldati durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi viene prodotta anche in laboratorio e continua a salvare milioni di vite. Infine, nel 1969, nacque internet grazie ad Arpanet, una rete sviluppata negli Stati Uniti per permettere la condivisione di dati e comunicazioni tra istituzioni. Internet ha rivoluzionato il nostro modo di vivere. Provate a immaginare una giornata senza ascoltare musica online, giocare al vostro videogioco preferito, fare acquisti o pagamenti digitali, lavorare in smart-working.

Nel 2020, durante la pandemia, internet ci ha permesso di continuare a studiare da casa e, grazie alle videochiamate, ci ha aiutato a combattere la solitudine. Noi, nativi digitali, facciamo fatica a immaginare una vita senza Internet che, nel bene e nel male, ha cambiato per sempre il nostro modo di vivere.